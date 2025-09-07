У УТОРАК ХИМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА „ИШЧЕКИВАЊЕ“

Хуманитарна изложба „Ишчекивање” ауторке Надице Стојановић биће отворена у уторак, 9. септембра, у Галерији Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” у Чачку.
Slične Vesti
БАЛЕТСКИ СТУДИО „FORCE“ ЗАБЛИСТАО НА ТАКМИЧЕЊУ У ИСТАНБУЛУ
На међународном плесном такмичењу Fest info dance, недавно одржаном у Истанбулу, балетски студио Дома културе „Force“, којим руководи педагог Ивана Дуњић, освојио је прво место у категорији modern / contemporary балет за сениоре. Такође, чачанским балеринама је припала и специјална награда за извођење кореографије „Storm“. Био је ово први наступ БС Force у иностранству после […]
EDUKATIVNI PROGRAM „SA NADEŽDOM KROZ VREME“
U Umetničkoj galeriji “Nadežda Petrović“ krajem 2019. i tokom 2020. godine deo programa posvećen je obeležavanju 150 godina od dolaska roditelja Nadežde Petrović u Čačak. Tim povodom u četvrtak 26. decembra u Galeriji je održan dramski edukativni program „Sa Nadeždom kroz vreme“. Učenici šestog razreda Osnovne škole „Đeneral Marko Đ. Katanić“ iz Bresnice izveli su […]