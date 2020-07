POLA VEKA OD OTKRIĆA RIMSKIH TERMI U CENTRU ČAČKA

Ove godine Narodni muzej će zajedno sa gradom, obeležiti jubilej, 50 godina od istraživanja Rimskih termi u Čačku. Lokalitet je proglašen za spomenik kulture 1970. godine. To su pre pola veka bila i prva arheološka istraživanja antičkog nasleđa čačanskog kraja. Jubilej će biti obeležen organizovanjem dvodnevnog stručnog skupa za koji je planirano da bude održan krajem septembra.



-Skup će trajati dva radna dana i omogućiće razmenu inovativnih rešenja u cilju očuvanja i prezentovanja muzejskog nasleđa. Organizovanjem skupa kojim obeležavamo pola veka od istraživanja i prezentovanja lokaliteta podižemo vidljivost materijalnog nasleđa na prostoru našeg grada. Ujedno otvaramo put ka rešenju o pravom načinu upravljanja lokalitetom i omogućavamo veću dostupnost muzejskog nasleđa, kao i adekvatan tretman ovog spomenika kulture – ističe direktorka Narodnog muzeja Delfina Rajić.



Prošle godine Grad Čačak je za uređenje lokaliteta Termi opredelio sredstva u iznosu od 1.200 000 dinara. Urađena je hodna staza na lokalitetu, postavljen je video nadzor i turističko-informativna tabla, čime su se stekli uslovi da Terme budu otvorene za posetioce.



Lokalitet je bio otvoren utorkom i četvrtkom od juna do decembra 2019. Narodni muzej je odlučio da Rimske terme od jula ove godine budu otvorene od 9 do 15 časova, svakog radnog dana, do početka preventivne konzervacije. Sredstva za preventivnu konzervaciju Termi u iznosu 5.000 000 dinara obezbedilo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije na konkursu u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa. Rukovodilac tih radova je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva. Očekuje se da radovi započnu krajem leta, ukoliko to dozvole uslovi sa pandemijom, navodi direktorka Muzeja Rajić, a izvodiće ih stručnjaci iz kraljevačkog Zavoda.

Ulaz na lokalitet Rimske terme je sa Rimskog trga, iza prodavnice „Alter“.

Z. L. S.