Na granicama kilometarske kolone, čeka se i po nekoliko sati za ulazak u Srbiju

U protekla 24 sata preko Horgoša u Srbiju ušlo oko 20.000 putnika u 4.500 putničkih vozila, prenosi Mondo.Mera prema kojoj je ulazak u Srbiju dozvoljen uz negativan PCR test, a za građane koji ga ne poseduju propisana kućna izolacija 10 dana, stupa na snagu u ponedeljak 21. decembra, potvrđeno je Tanjugu u kabinetu premijerke Ane Brnabić. Kako je rečeno, ta odluka doneta je na jučerašnjoj sednici Vlade Srbije, a stupanje mere na snagu pomereno sa nedelje na ponedeljak.

Za ulazak u Srbiju na Horgošu čeka se do pola sata, ali se sa mađarske strane čeka i do šest sati da bi se sa graničnog prelaza Reske izašlo iz Mađarske i stiglo do graničnog prelaza.



Velike su gužve i na austrijsko-mađarskoj granici i uopšte na putevima u Zapadnoj Evropi ka Srbiji jer su mnogi krenuli zbog praznika i kako bi izbegli protivepidemijske mere.



Gužva je i na graničnom prelazu Tompa-Kelabija. Strani državljani koji dolaze će morati da imaju ili PCR test ne stariji od 48 sati.

Što se tiče naših državljana koji ulaze u Srbiju oni će morati da imaju ili negativan PCR test, ne stariji od 48 časova ili će morati u obavezan karantin.



Na graničnom prelazu policajcima će morati da pokažu test ili će posle zdravstvenog upozorenja morati da se prijave na sistem E-zdravlje i da budu narednih deset dana u karantinu. Iz tog karantina moći će da izađu u slučaju da se u Srbiji negde u lokalnom zavodu ili ovlašćenoj laboratoriji testiraju PCR testom i ako budu negativni mogu da izađu iz karantina.



Mere ne odnosi na putnike ne one putnike koji prolaze kroz našu zemlju, za tranzit za teretni saobraćaj, ali iza one putnike u pograničnoj zoni – za građane Srbije koji rade u Mađarskoj u krugu od 30 kilometara. Oni ako imaju dokaz o tome da rade u Mađarskoj ili da imaju zemlju moći će bez PCR testa da ulaze ili izlaze.



Ove mere važiće na graničnim prelazima do 10. januara.