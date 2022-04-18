НА ОКРУЖНОЈ СМОТРИ РЕЦИТАТОРА

ИВАЊИЧАНКАМА ДВА ПРВА МЕСТА

Ивањичанке Ива Петровић и Катарина Котуровић као и Чачанка Вера Аћимовић ће као првопласиране представљати Моравички округ на завршној смотри „Песниче народа мог“.

На Окружном такмичењу, одржаном прошле суботе у Горњем Милановцу, наступили су најбољи рецитатори Чачка, Горњег Милановца, Ивањице и Лучана у три старосне категорије. Оцењивао их је жири који су чиниле професорке српског језика и књижевности: Ана Ранђић (Чачак), Верица Костић (Ивањица), Александра Бојовић (Г. Милановац) и Наташа Главоњић (Лучани).

У категорији млађих основаца најбоља је била Вера Аћимовић (ОШ „Милица Павловић“, Чачак). Она је за нијансу била боља од Емилије Глишовић (ОШ “Десанка Максимовић, Горњи Милановац) и Луке Јевтовића (ОШ „Милица Павловић“, Чачак). Похвалу је добила Николина Јовашевић (ОШ „Милица Павловић“, Чачак).

-Ива

У категорији такмичара од 5. до 8. разреда прво место припало је Иви Петровић (ОШ „Kирило Савић“, Ивањица). Александар Јовашевић (ОШ „Милица Павловић“, Чачак) и Мина Грујовић (ОШ „Вук Kараџић“, Чачак), заузели су друго, односно треће место.

-Катарина

Победница међу средњошколцима је Kатарина Kотуровић (Гимназија, Ивањица). Вишња Јовановић и Kатарина Лазаревић обе из Гуче (Средња школа Драгачево) заузеле су друго, односно треће место, док су похвале припале: Андреи Сарић (Гимназија “Таковски устанак”, Горњи Милановац), Јелени Пауновић (Техничка школа, Чачак) и Луки Тимотијевићу (Техничка школа, Чачак).

Републичка смотра рецитатора “Песниче народа мог“ биће одржана половином маја у Ваљеву.

Ј.С.

(фото: Небојша Гојковић)