NA POČETKU NOVE, NETIPIČNE ŠKOLSKE GODINE

Početak nove školske godine u izmenjenim okolnostima, koju prati nova organizacija rada, u funkciji je zaštite zdravlja nastavnika, učenika, njihovih roditelja i šire zajednice. Nastavnici i učenici od 1. septembra, pored učenja na daljinu, uče i rade u neposrednom kontaktu, onako kako su i navikli.

Kontakt profesor – učenik, kao i međusobni kontakt đaka, u skladu je sa ljudskom prirodom i najefikasniji za ostvarivanje obrazovne i vaspitne funkcije škole. S obzirom na to da je zdravlje prioritet, nastavno i nenastavno osoblje se pridržava svih preventivnih mera koje je doneo Krizni štab, kao i mera koje su preporučene Uputstvom o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole, podseća u razgovoru za naš list Ivan Ružičić, direktor Gimnazije.

Epidemija ima svoju dinamiku koja se ne može predvideti, ali u svim školama rad će se usklađivati od sedmice do sedmice, ili od meseca do meseca, zavisno od toka virusa. Poštovanjem preventivnih mera i pravila, rizici u svim čačanskim školama su svedeni na najmanju moguću meru. Da je zaista tako i da su učenici vrlo disciplinovani i nose zaštitne maske uverili smo se u čačanskoj Gimnaziji. U ovoj školi je organizovan kombinovani model nastave, na nivou razreda i na nivou odeljenja. Gimnaziju pohađa 1.111 učenika, a svaki dan u školu dolazi oko 550 đaka.

– Maksimalno smo iskoristili prostor koji imamo. U jednoj smeni u školi je najviše oko 150 učenika, 12 profesora i desetak administrativnog i pomoćno tehničkog osoblja. Smatrali smo da ćemo na ovaj način najbolje sprovesti mere bezbednosti zdravlja učenika i zaposlenih. Svi učenici prvog razreda, od 1. do 25. septembra, pohađaju neposrednu nastavu u školi, a za to vreme je čitav četvrti razred na onlajn nastavi, jer naši četvrtaci već imaju dobra iskustva sa ovakvim vidom nastave. Za učenike prvog razreda, na početku godine je važno da budu u školi da bi mogli da se upoznaju sa predmetnim profesorima, ali i međusobno… Od 28. septembra, ako sve bude u redu, vraća se i četvrti razred na neposrednu nastavu. U svakoj smeni će biti jedan razred, polovina odeljenja na neposrednoj, a druga polovina na onlajn nastavi i, naravno, sedmično će se menjati. Učenici svaki dan imaju maksimalno pet časova neposredne nastave, dok se nastava iz likovnog, muzičkog i izbornih predmeta odvija onlajn, a fizičko van školskog prostora. Kada počnu ocenjivanja, u skladu sa trenutnom situacijom, sigurno ćemo morati da pravimo posebne planove – kaže Ivan Ružičić, direktor Gimnazije.

“KOMBINOVANI MODEL NASTAVE LAKŠI ZA ĐAKE”

Danilo Đunović, profesor nemačkog jezika, smatra da je kombinovana nastava bolja od onlajn nastave.

– S obzirom na to da će učenici odgovarati u školi, ozbiljnije će učiti. Časovi su skraćeni na 30 minuta, pa ne možemo da stignemo sve što je predviđeno programom. Ali, dodatnom, onlajn nastavom sve može da se nadomesti. Za nastavu na daljinu koristimo platformu Microsoft teams, koja pruža dosta mogućnosti. Škola će pomoći svim učenicima da prate nastavu, u toku je anketiranje učenika da li imaju računare i dobru internet konekciju kod kuće. Ovaj kombinovani model nastave je mnogo lakši za đake. Potrebno je više vremena profesorima da pripreme onlajn nastavu, a opet, đaku gradivo može da bude nejasno. Mnogo je bolje kad je učenik u školi, jer uvek može da se javi kad mu nešto nije jasno. Upravo zbog toga je kombinovana nastava najbolja, profesori pošalju materijal učenicima i oni dolaze pripremljeni u školu, zbog konsultacija, vežbanja i ispitivanja – naglašava profesor Đunović.

BEZ GUŽVE U HODNICIMA I UOBIČAJENE ĐAČKE ATMOSFERE

Za učenicu prvog razreda društveno jezičkog smera, Milicu Petrović, početak gimnazijskog školovanja je, ne samo nešto novo, već i dosta čudno, nepoznato, komplikovano, ali razume značaj preventivnih mera.

– Dolazim iz Osnovne škole “Tanasko Rajić” i bilo mi je teško da se naviknem na onlajn nastavu. Bilo je dosta zadataka, jer smo pratili i nastavu preko televizije, teže smo se snalazili. U Gimnaziji je čudno, pomalo komplikovano. Ponekad zbog maske ne razumemo nastavnika. Ali, mnogo je lakša neposredna nastava, niko ne može da zameni profesora koji uživo priča. Obično ljude pamtimo po liku, sada je to nemoguće, vidimo oči i to je sve. Nadam se da ćemo se upoznati do 25. septembra, dok se odeljenje ne podeli u dve grupe. Svakako nije kao u osnovnoj školi, ali zbog trenutne situacije sve je drugačije, nema gužve po hodnicima, nije uobičajena đačka atmosfera – kaže Milica Petrović.

N. R.