NAJVREDNIJE U ŽIVOTU JE BESPLATNO

ILIJA CVIJOVIĆ, ĐAK GENERACIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI ”TANASKO RAJIĆ”

Predstavljamo još jednog mladog fizičara, matematičara, poliglotu u začetku… Ali, prevashodno gitaristu. Iliji je muzika najmilija. Još jedan svestrani mladi čovek, koji nije ređao samo petice u dnevnicima i svedočanstvima. Ili su to sada prevaziđene trajne beleške o đačkim postignućima? Kako god, i u novijim informatičkim sistemima ostaće sačuvano da je Ilija Cvijović đak generacije u Osnovnoj školi ”Tansko Rajić”, u školskoj 2019/20.

U društvo najboljih svrstala su ga i takmičenja iz prirodnih i društvenih nauka, posebno matematike i fizike, a u završnom razredu i iz engleskog jezika. Najveći uspeh postigao je iz fizike. Takmičio se i sa najboljim mladim fizičarima iz Srbije.

– Volim prirodne nauke. Mnogo mi je pomogla majka Marija, posebno za takmičenja. Ona je i dalje dobar matematičar i fizičar, iako je programer. Moj stariji brat Ognjen je od sedmog razreda prešao u matematičko odeljenje u Gimnaziju, tata Goran je inženjer. Jesu nam prirodne nauke porodična tradicija, ali sam voleo i društvene – kaže Ilija.

U lepom sećanju su mu ostali i časovi srpskog jezika i istorije. Na srpskom su sa nastavnicom o svemu razgovarali, a na istoriji organizovali kvizove i tako pamtili ono što je najvažnije u lekcijama…

Za nekoliko sedmica, Ilija će postati gimnazijalac. Upisao je prirodni smer. Nada se da će svakodnevno ići u školu, da neće biti nastave na daljinu. Pandemija korona virusa oduzela je njemu i mnogim generacijama mnoge zajedničke trenutke, ekskurzije, sportska takmičenja u školi. I on primećuje da, koliko god je nastava na daljinu uspešno izvedena, živa reč nema zamenu, kao i druženja, svakodnevna priča sa školskim drugovima i nastavnicima. Baš ti zajednički trenuci njemu su nezaboravni. Posebno pominje prošlogodišnji košarkaški turnir sedmaka i osmaka. Ilijino odeljenje je igralo u finalu, ali nije rezultat bio primaran. Košarka mu je omiljeni sport, trenirao je u školskom klubu.

– Svi su navijali! Turnir je okupio celu školu, svi su bili na nogama. Ta atmosfera… Neprocenjivo – priča Ilija.

Do pre nekoliko godina Ilija je svirao violončelo i pohađao Muzičku školu ”Dr Vojislav Vučković”. Odustao je od čela, ali se odmah posvetio gitari. Samouk je. Pomogao mu je i nastavnik muzičkog u ”Tanasku” i pozvao u školski orkestar.

– Svake godine smo svirali na priredbama za Savindan. Jedva smo čekali. Volim da sviram kada se okupimo, sa društvom ili porodično. Slušam i izvodim sve žanrove. Trenutno mi je najomiljenija pesma „Your soul“ (Tvoja duša) – potvrđuje. Izvodi je grupa „Forrest“. Izvođači i nisu toliko važni. Veću pažnju mogu da privuku stihovi te pesme: „Alnjays knenj the greatest things in life are free/so I invested my money in your company…“ (”Oduvek sam znao da su najveće stvari u životu besplatne/ zato ulažem svoj novac u tvoje društvo/da budem sa tobom”).

(Ceo tekst u najnovijem broju ”Čačanskog glasa)