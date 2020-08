NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK ČAČAK – ŠANSA ZA MLADE OBRAZOVANE KADROVE

PODRŠKA DOBRIM POSLOVNIM IDEJAMA I INOVACIJAMA

I Moravički okrug se, baš kao i ostali delovi Srbije, suočava sa snažnim talasom migracija, prvenstveno mladih obrazovanih ljudi. Ranijih godina su se uglavnom iseljavali nekvalifikovani kadrovi, dok je danas prisutan trend da iz zelje masovno odlaze mladi, u čije je obrazovanje mnogo novca uloženo, što u narednom periodu može da postane veliki ograničavajući faktor daljeg privrednog razvoja. Da li Naučno-tehnološki park (NTP) može da utiče da se smanji talas iseljavanja mladih obrazovanih ljudi sa područja Grada Čačka, ali istovremeno i Moravičkog okruga, o načinu njegovog funkcionisanja i pogodnostima koje pruža, razgovarali smo sa Mirkom Pešićem, v.d. direktorom ove organizacije.



Novi prostor Naučno-tehnološkog parka u Čačku

NTP Čačak predstavlja mesto podrške, u kome ideje postaju poslovni poduhvati. Kako ističe Mirko Pešić, v.d. direktor NTP Čačak, cilj ove organizacije je da pomogne mladim startap timovima ili firmama da pronadju svoj put do korisnika. Pored usluga korišćenja coworking prostora, kancelarijske i internet infrastrukture, Startap centar, organizuje i raznorodne vrste treninga i radionica, potrebnih različitim interesnim grupama iz oblasti tehno-preduzetništva, inovacija i startap ekosistema, u kome trenutno posluju dve mlade IT firme i veliki broj startap timova, koji rade na razvoju ideja i pripremaju se za poslovne izazove na tržištu.

-Uloga NTP je podsticanje privrede u oštrim tržišnim uslovima, kako bi postala što konkurentnija u procesu globalizacije. Zahvaljujući podršci NTP Čačak, mladi visokoobrazovani kadrovi i tehnološki razvojne firme imaju priliku da svoje poslovanje ostvare u svojoj zemlji, prema modelu zemalja sa visokom stopom tehnološkog razvoja i inovacionog potencijala – kaže v.d. direktor NTP Čačak.



Mirko Pešić

Cilj NTP-a je razvoj inovacionog privrednog ekosistema kroz povezivanje naučno-istraživačkih potencijala i privrednih entiteta, primena tehnoloških inovacija, razvoj startap kompanija, zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova, sa direktanim uticajem na razvoj ekonomije znanja i oživljavanje privrednih aktivnosti.

-Ova organizacija je orijentisana na tehnološko razvojno preduzetništvo, uz mogućnost direktne podrške proizvodnim firmama. Savremena visoko-tehnološka oprema daje priliku NTP Čačak da postane atraktivno mesto privrednih aktivnosti najpoznatijih svetskih kompanija, kako bi se unapredili tehnološki standardi poslovanja privrednika iz našeg regiona – objašnjava Pešić.



Put do realizacije, pa čak i onih najsjajnih poslovnih ideja nikada nije bio lak. Danas, kada Čačak ima NTP, mladi obrazovani ljudi sa ovog područja u njemu mogu da nadju snažan oslonac u svojim stremljenjima, ističu u toj organizaciji.

Detalj sa otvaranja NTP Čačak

-Mladi u Srbiji, koji žele da pokrenu sopstveni biznis, najčešće se susreću sa problemom nedostatka adekvatnog poslovnog prostora i nije im dostupna ogovarajuća oprema za rad. Pored toga, ključni preduslov za uspeh poslovne ideje u povoju je stručna podrška u planiranju i vodjenju biznisa. NTP Čačak permanentno radi na unapredjenju stručnih usluga, sa težnjom da se stvore takvi uslovi da autori inovativnih poslovnih ideja dobijaju paket poslovnih servisa, počev od knjigovodstvenih, preko pravnih i mentorskih, pa sve do savetodavnih, što im omogućuje da se maksimalno posvete razvoju svojih inovativnih proizvoda ili usluga. Na početku razvoja svog biznisa, mladi preduzetnici se suočavaju sa strahom koji je svojstven svim ljudima, a to je strah od neuspeha. Svesni ove činjenice, ohrabrujemo svoje članice, mlade kompanije, i upoznajemo ih sa primerima uspešnih preduzetnika koji su na putu do ostvarenja svojih snova savladali neuspeh i prepreke i iz takvih situacija izvukli pouke – kaže v.d, direktor NTP Čačak.



NTP Čačak omogućuje korisnicima da realizuju poslovne ideje i inovacije, uz primenu savremenih tehnologija, kao i mogućnost saradnje sa vodećim institucijama iz oblasti tehnoloških inovacija, istraživačkim organizacijama i privrednim sektorom.

-Sada, kada imamo novu lokaciju, težimo da imamo sve pod jednim krovom i da omogućimo svojim članicama da medjusobno sararadjuju, nadmeću se u postizanju uspeha i zajednički konkurišu za finansijske podsticaje. Usmerenost ka razvoju proizvodnih firmi, medjusobna uslovljenost i povezanost javnog, naučno-istraživačkog i privrednog sektora, kao tri osnovna stuba društva, jeste ono što izdvaja NTP Čačak od drugih parkova u Republici Srbiji, a u poredjenju sa organizacijama ovakvog tipa iz drugih delova sveta razlike postoje samo u lokalnim uslovima poslovanja i mogućnostima prilagodjavanja – ističe Pešić.



Potreba za poslovima budućnosti prepoznata je 2011. godine, kroz inicijativu javnog sektora, naučnih institucija i lokalne privrede formiranjem Naučno-tehnološkog parka Čačak. Upisom u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2014. godine, čačanski NTP je postao organizacija za pružanje podrške inovativnim subjektima na nivou Grada i regiona.

-Grad Čačak već deset godina ulaže u ideju i projekat naučno-tehnološkog parka i prepoznaje značaj ove organizacije kao jedan od ključnih instrumenata za ublažavanje migracija mladih obrazovanih ljudi iz našeg okruga. Razvojem NTP Čačak stvorili smo uslove da se oni koji su otišli vrate u svoj grad i ovde nastave sa svojim stručnim usavršavanjem i profesionalnim uspesima u okviru naših kapaciteta i u okruženju obrazovnih, privrednih i istraživačkih institucija – naglašava Pešić.



Naučno-tehnološki park u Čačku se prostire se na 5.800 kvadratnih metara i nalazi u jednom od pogona fabrike „Cer“, koja je uništena u NATO bombardovanju. Za ovu investiciju država je izdvojila ukupno 330 miliona dinara, od čega je 270 miliona uloženo u renoviranje prostora, a 60 za kupovinu savremene opreme.

V. Stepanović