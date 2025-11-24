НЕПОЗНАТА ЛИЦА ПРАВИЛА ПРОБЛЕМЕ У ПРОСТОРИЈАМА ФК „БОРАЦ 1926“

Полицијској управи у Чачку пријављено је у суботу да су непозната лица, након утакмице између ФК „Борац“ и ФК „Графичар“ из Београда , ушла у просторије ФК „Борац“ и да су правили проблеме.
Одмах по пријави, полиција је изашла на место догађаја и није затекла нарушавање јавног реда и мира, док је на аутобусу који је превозио гостујуће навијаче уочено мање оштећење на показивачу правца.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, предузимају све мере и радње на утврђивању свих чињеница и околности овог догађаја – наводи се у саопштењу ПУ Чачак.
Поводом инцидента који се догодио прошле суботе, огласило се и руководство ФК „Борац 1926“. Преносимо саопштење у целости.
У светлу инцидента који се 22. новембра 2025. године догодио у Чачку након утакмице 19. кола Моззарт Бет Прве лиге Србије између ФК „Борац 1926“ и ФК „Графичар“, нова управа ФК „Борац 1926“ формирана дана 30. октобра 2025. године, оштро осуђује сваки вид насиља, провокација и неспортског понашања јер се тиме наноси велика штета угледу клуба и заједничком циљу да Борац стане на здраве ноге, као и спорту у целини. Клуб остаје потуно посвећен очувању спортских вредности, фер-плеја и достојанственог понашања на свим нивоима.
Апелујемо на навијаче да остану достојанствени и сталожени у наставку првенства и пруже подршку екипи у веома изазовним тренуцима када је приоритет да клуб задржи статус прволигаша.У овим сложеним околностима, када је формирана нова управа и када се чине сви напори да се клуб играчки и финансијски консолидује и врати на фудбалску мапу Србије, додатне тензије нас само удаљавају од тог циља.
ФК „Борац 1926“ ће као и до сада наставити да сарађује са надлежним институцијама и органима у циљу очувања безбедности и регуларности спортских догађаја, као и заштите интегритета клуба и играча.
Стога, позивамо све навијаче да у што већем броју и заједничким снагама помогнемо нашем Борцу да 3. децембра 2025. године, у утакмици осмине финала Купа Србије са ФК „Јединством“ из Уба на домаћем терену изборимо пласман у наредну рунду такмичења.
Управни одбор ФК „Борац 1926“