ОТКРИВЕНО ОКО 6.800 ПРЕКРШАЈА ВОЗАЧА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

Čačanin Milenko Kostić Kole, vlasnik i predsednik kompanije „Auto Čačak” dobio je prestižnu nagradu „Najmenadžer i najkompanija 2019” koja mu je pre nekoliko dana dodeljena tokom prigodne svečanosti u Sarajevu. Ovo izuzetno priznanje dodeljuje Evropsko udruženje menadžera, odnosno Direkcija za izbor najmenadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope po izboru Nezavisne agencije, Evropskog udruženja menadžera i […]

