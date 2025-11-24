Društvo

ОТКРИВЕНО ОКО 6.800 ПРЕКРШАЈА ВОЗАЧА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, у периоду од 17. до 23. новембра, контролисали су 1.100 аутобуса и око 8.200 теретних возила и открили више од 500 прекршаја које су учинили возачи аутобуса и готово 6.300 прекршаја које су учинили возачи теретних возила.

У акцији појачане контроле која је спроведена у 34 европске државе чланице организације ROADPOL (мрежа саобраћајних полиција Европе), више од половине возача аутобуса, укупно 279, санкционисано је због прекорачења времена управљања и других прекршаја везаних за тахографе, док је 70 возача санкционисано због непоседовања одговарајуће документације.

С друге стране, 1.650 возача теретних возила санкционисано је због прекорачења времена управљања и других прекршаја везаних за тахографе, а више од 700 возача санкционисано је због непоседовања одговарајуће документације. Такође, 380 возача теретних возила санкционисано је због прекорачења дозвољене брзине кретања, а 23 возача искључена су из саобраћаја због управљања возилом под дејством алкохола.

Припадници Управе саобраћајне полиције и у наредном периоду наставиће са мерама појачане контроле аутобуса и теретних возила, а посебан акценат биће на контроли аутобуса којима се врши превоз деце на екскурзије и рекреативне наставе, као и аутобуса којима се обављају други видови организованог превоза деце.

