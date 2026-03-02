НОВА ВАТРОГАСНА СТАНИЦА ДО КРАЈА ГОДИНЕ

Лука Чаушић, помоћник министра унутрашњих послова и начелник Сектора за ванредне ситуације, посетио је данас ватрогасно-спасилачку јединицу у Ивањици, где је најавио значајне инфраструктурне пројекте и даљу модернизацију опреме. Чаушић је изразио велико задовољство радом одељења у Чачку и Ивањици, истакавши да је ова општина, због своје специфичне територије од 1090 квадратних километара, један од приоритета Сектора.
Као најважнију вест за локалну заједницу, начелник је најавио скори почетак изградње потпуно нове станице ватрогасно-спасилачке јединице у Ивањици.
„У најскорије време крећемо у изградњу нове станице ватрогасно-спасилачке јединице овде у Ивањици и надам се да ће у последњем кварталу ове године та станица бити завршена,. То је значајно не само због наших ватрогасаца-спасилаца -обезбеђивања пристојног боравка у тим просторијама, већ и зато што је то начин да брже реагују и пруже помоћ грађанима Ивањице“, рекао је Чаушић. Он је додао да се поред грађевинских радова, наставља се и обнављање возног парка, па се тако у наредне две до три недеље очекује испорука новог, специјализованог шумског возила.
Чаушић је подсетио да је Ивањица поднебље које не заобилазе ни поплаве, ни пожари, али ни велики снежни наноси, због чега је блиска сарадња са општинским структурама и председником општине Александром Митровићем од пресудног значаја за ефикасно деловање на терену.
Иако је постојећи објекат годинама пажљиво одржаван трудом саме ватрогасне јединице, Митровић је истакао да га је „зуб времена“ значајно нарушио. Добијање грађевинске дозволе означило је зелено светло за пројекат који је планиран још у време претходног руководства.
„Дефинитивно је неопходан нов објекат који ће бити изграђен по најновијим стандардима, како би ватрогасне јединице могле боље да реагују у ситуацијама које нас константно задешавају“, истакао је председник општине.
С обзиром на то да Ивањица спада у ред градова/општина са највећом територијом, искористио је прилику да се захвали ватрогасцима на пожртвованости.
„Могу да похвалим ове момке за труд и напор уложен протеклих година спашавајући бројне домове и наш град од пожара и поплава. Нова улагања су потврда изузетне сарадње са Сектором за ванредне ситуације и начелником Чаушићем.“
Изградња новог, квалитетног објекта биће круна вишегодишњих напора да ивањички ватрогасци-спасиоци добију услове рада достојне њихове пожртвованости.
Приликом посете, начелник Сектора за ванредне ситуације осврнуо се и на здравствено стање министра унутрашњих послова Ивице Дачића. Он је пренео да су лекари умерени оптимисти, иако је стање и даље тешко, те је нагласио да сви припадници Сектора пружају пуну подршку министру у његовој најважнијој борби, верујући у његов брз опоравак и наставак заједничког рада на јачању службе.
Ј.С.