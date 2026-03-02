МИРИСНЕ СВЕЋИЦЕ НЕВЕНЕ ЈЕЛИКИЋ НАПРАВЉЕНЕ ОД СОЈИНОГ ВОСКА

МАЛИ СИМБОЛИ ЉУБАВИ И ПАЖЊЕ
Љубав према лепим, уникатним предметима који украшавају и оплемењују дом, Невена Јеликић преточила је у прављење миришљавих свећица од сојиног воска. Пре пет година одлучила се да своју креативност усмери на овај хоби, који је, пре свега, испуњава и пружа јој задовољство. Свећице различитих облика, боја и мириса право су освежење за простор. Најбоља реклама били су јој пријатељи и познаници који су од почетка подржали њен ради и мотивисали је да усавршава своје вештине.
– Поред свог примарног посла, у администрацији једне фирмр, бавим се израдом украсних миришљавих свећица од сојиног воска. Идеја није настала као пословни план, почела сам да израђујем свећице за себе, из љубави према уникатним стварима. Временом је то мојим пријатељима постало занимљиво, допало им се, тражили су да направим нешто за њих, за њихове блиске људе, за посебне тренутке, рођендане, славе, весеља. Све је кренуло постепено, ширило се од човека до човека, по препоруци, на тај начин је настала моја прича о свећицама. Израда свећица ме испуњава и доноси ми посебан мир, то је нешто што ме храни изнутра, што ми даје посебну енергију. Није увек једноставно ускладити све обавезе, али ми никада није тешко да се тиме бавим, јер су свећице моја велика љубав – рекла је Невена Јеликић.
Иако је много времена потребно да се од течне масе добије свећица која ће украшавати сто или полицу, стрпљење и љубав кључни су да би финални производ испао како је замишљен. Свака свећица у себи носи посебну емоцију и причу. Поред Невене, своје малене ручице у овај посао уплела је и њена ћерка која даје свој печат радовима, па на тај начин мами даје посебну инспирацију. Укљученост читаве проодице у овај посао, нешто је што Невени дефинитивно највише значи.
– Оно што мој рад чини посебним је емоција коју уносим у сваки комад. Свака свећица настаје са пуно пажње, стрпљења и са жељом да некога обрадујем. То нису декоративни предмети, већ мали симболи пажње и топлине. Увек се трудим да свака има мој лични печат и да у себи носи део мене. Процес израде захтева време, стрпљење, прецизност и пуно љубави. Свећице ме терају да будем иновативна, да уносим нове ствари у то што радим. Со и восак се баш дуго суше, потребно је најмање четири сата да би се осушила мала свећица, да би лепо изгледала. Од материјала користим боје, мирисе, природан сојин восак, фитиље, калупе, највише винске чаше, сада сам убацила предмете од гипса и глине, посудице и фигурице. За Божић и Васкрс правим предмете од глине патуљке, украсе. Бојим их са ћерком, супруг нам помаже, па то буде веома лепо, јер радимо сви заједно. Сваки детаљ доста значи, а управо ти детаљи дају посебну вредност сваком комаду. У изради свећица сам, углавном сама, али имам једну веома посебну сарадницу, то је моја ћерка која има две и по године и она је мој главни стваралац идеја. Њена машта је неисцрпна. Некада нешто нацрта, покаже, некада спонтано споји слике, облике, боје и некада по томе урадим. Супруг је ту као највећа подршка, зна колико волим тиме да се бавим, колико ме то испуњава. Често је спреман да остави свој посао са стране, како бих се ја бавила овим. У сваком мом раду постоји мали део дечје радости – објашњава саговорница „Чачанског гласа”.
Невена је цене својих производа прилагодима свима, јер како каже, у данашње време, претерано је да украсни предмети буду енормно скупи.
– Када је реч о заради, она постоји, али мени лично није била никада највећа вредност. Много ми више значи када људи поново долазе, када имам сталне купце који ми указују поверење тиме што се стално враћају по моје производе. То је потврда да ово што радим има смисла и знак да моја емоција допире до других људи – рекла је Јеликић.
Свесна колико је она желела да научи овај хобу, Невена несебично дели своја искуства и вештине са онима који то желе да савладају. Путем друштвених мрежа контактирале су је девојке, са којима данас ради заједно. Иако их је она обучила, узајамно се помажу и сарађују.
– Мене храни и испуњава да помогнем некоме. Дешавало се пар пута на улици да продајем на улици своје производе. Две девојке су ми се јавиле преко Инстаграма са жељом да науче да се баве израдом украсних свећица. Научиле су и стварно су одличне, због тога ми је баш драго. Увек смо ту да једна другој помогнемо, када има посла превише једна другој пребацимо посао, углавном се трудимо да се држимо заједно, не гледамо се као конкуренција, као помоћ пријатеља – истакла је Јеликић.
Невенине уникатне радове можете погледати и на Инстаграм страници ciklama_candles_.
Виолета Јовичић