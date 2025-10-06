О ДЕМЕНЦИЈИ СЕ МОРА ГОВОРИТИ

ПРЕДАВАЊЕ У ПАРОХИЈСКОМ ДОМУ ЦРКВЕ СВЕТОГ ЦАРА ЛАЗАРА
Црква Светог цара Лазара на Љубић брду била је пуна света и на прошлонедељној Светој Литургији. И као по обичају, после службе окупили су се верници у парохијском дому, да се окрепе и у разговору проведу још мало времена заједно. У недељу, 28. септембра, многи су остали и мало дуже, јер је одржано веома драгоцено предавање о деменцији, у организацији Чачанског удружења дементних особа (Ч.У.Д.О.). Заинтересовани су могли да ураде и мини ментал тест и да разговарају са др Сузаном Петровић, неурологом из Горњег Милановца.
Како се показало по реакцији и бројним питањима, деменција је веома присутна, а болна тема у многим породицама. Председница Удружења Александра Ђуровић, на основу свог готово две деценије дугог искуства, говорила је о првим симптомима које блиски сродници могу уочити много пре него што се деменција испољи у свом најјачем виду.
– Ова болест има много лица. Неговала сам петнаесторо дементних особа и могу рећи да је код сваког од њих деменција имала различит утицај… И то зависи, пре свега, од тога у ком центру мозга је дошло до оштећења. Један од првих симптома је небрига о личној и хигијени простора у којој особа борави, уколико самостално функционише. Није то она „небрига“ коју имају људи окупирани са много обавеза и послова. Они једноставно не примећују да се нису пресвукли неколико дана, да нису обрисали прашину… Разлог је што немају појам о времену. Имају и потешкоћу у обављању свакодневних активности, јер им недостаје концентрација, па често остављају посао недовршен. Или им треба више времена за неки посао који су раније обављали без проблема – описала је Ђуровић.
Она је истакла да деменција не зависи од социјалног статуса, образовања, звања, али да из неког, још увек непознатог разлога, више погађа жене. Чак две трећине дементних су жене, које су углавном и (не)формални неговатељи. Проблем у комуникацији са другим људима је, такође, веома чест. То је приметно при свакодневним разговорима које дементни не успевају да прате. Код њих су нагле промене расположења, често без неког видљивог узрока. Те промене прати анксиозност, повлачење у себе, депресија…
– После те „лоше“ фазе, наступи „добра“, па се укућани често питају да ли су нешто уобразили код својих сродника. Те „лоше“ фазе у почетку деменције су кратке, али касније све су дужи и чешћи овакви периоди… Блокада у разговору се дешава свима, јер се брзо живи, много информација примамо. Али, ако приметимо овај симптом код својих сродника, треба обратити пажњу на учесталост блокада. Списак речи којих они не могу да се сете све је дужи. Важно је што раније уочити ове симптоме, јер ако се на време детектују, раније ће бити укључена адекватна терапија. То неће зауставити деменцију, али може веома значајно да успори ток болести, и то на дужи временски период, поготово, ако је деменција на почетку дијагностикована. Јер, реч је о веома прогресивној болести – објаснила је Александра Ђуровић.
Она је говорила и о симптому заборавности код дементних особа, која је својствена и оболелим од Алцхајмерове болести. Посебно је важно, рекла је она, не убеђивати их да су нешто заборавили, да греше, јер њихова реалност је „другачија“. Треба уклонити ножеве и оштре предмете из њиховог домета. Једноставно, мора им се обезбедити сигурно окружење, да се не би повредили.
– Без обзира на све, што вас могу питати триста пута за исту ствар, морате знати да то нису деца. Сматрам да им се сећање гаси, али да особа и даље постоји. Зато, покажите разумевање, поштовање, сачувајте њихово људско достојанство! – истакла је Александра Ђуровић.
Било је говора и о наличју деменције. Александра је навела да су ове особе изложене психичком, емотивном, материјалном, социјалном, па чак и сексуалном искоришћавању, како од чланова породице, тако и од формалних неговатеља.
Истоветни догађај биће организован током октобра у парохијском дому Цркве у Пријевору (4. и 12. октобра), а у новембру и у Миоковцима. Према речима Александре Ђуровић, одлука да се оваква предавања организују у сарадњи са свештенством је, управо, због тога што већина људи има велико поверење у Цркву. Поред тога, осећање заједништва у молитви пружа осећање психичког и душевног мира и сигурности.
Весна Тртовић
МЕНТАЛ ТЕСТОВИ
Велико интересовање владало је и за мини ментал тестове код др Сузане Петровић. Ови брзи тестови намењени су провери когнитивних способности (процена пажње, меморије, оријентације…), а могу указати на знакове ране деменције.
Удружење „Ч.У.Д.О.“ организовало је ово предавање у оквиру пројекта „Сећање се гаси, али особа и даље постоји“, који финансира Европска унија преко Фонда „Heartefact“.