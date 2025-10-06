ОД ДАНАС МЕЂУНАРОДНА АКЦИЈА „ФОКУС НА ПУТУ“

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, у периоду од 6. до 12. октобра ове године, спроводиће међународну акцију „Фокус на путу“, усмерену на откривање и санкционисање прекршаја непрописног коришћења мобилног телефона од стране возача, као и непрописног коришћења мобилног телефона и слушалица од стране пешака приликом преласка коловоза.
Акција ће истовремено бити спроведена у 34 европске државе чланице организације РОАДПОЛ (мрежа саобраћајних полиција Европе).
Коришћење мобилног телефона током вожње повећава ризик од саобраћајне незгоде за четири до чак двадесет пута, што чини овај прекршај једним од тренутно највећих проблема безбедности саобраћаја на путевима.
Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја, око пет одсто пешака непрописно користи мобилни телефон или слушалице приликом преласка коловоза, док се проценат возача који непрописно користе мобилни телефон за време вожње креће од четири до осам одсто, у зависности од врсте возила.
Министарство унутрашњих послова апелује на све учеснике у саобраћају да у циљу очувања своје и безбедности других лица не користе мобилни телефон, слушалице или друге уређаје које утичу на ометање пажње.
МУП