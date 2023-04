ОБЕЛЕЖЕНА 108. ГОДИШЊИЦА СМРТИ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ

U našem gradu do sada je, prvom dozom, vakcinisan 35.001 građanin, a revakcinisano njih 29.541. -Očekujemo da za dve do tri sedmice bude revakcinisano 35.000 Čačana. To je realno visok procenat, uzimajući u obzir da Čačak ima oko 90.000 punoletnog stanovništva. Dobro smo prešli 30 odsto, a bližimo se i 40 odsto revakcinisanih građana – […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук