ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ ПУ ЧАЧАК ОТКРИЛА 3.014 САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРИШАЈА

ПРЕКОРАЧЕЊЕ БРЗИНЕ ГЛАВНИ УЗРОК САОБРАЋАЈНИХ НЕСРЕЋА

Од почетка године припадници саобраћајне полиције Полицијске управе Чачак активно су радили на откривању и санкционисању несавесних учесника у саобраћају који својим понашањем угрожавају свој и животе других људи.

У редовним и појачаним контролама саобраћаја, усмереним на откривање прекршаја који су и најчешћи узроци саобраћајних незгода, за првих месец дана, на подручју Полицијске управе у Чачку саобраћајна полицијa  открила је укупно 3.014 прекршаја.

Mилош Дуканац, помоћник командира у СПИ Чачак

– Као најчешћи прекршај издваја се прекршај прекорачења брзине. Полиција је процесуирала 1.335 тих прекршаја, затим, 217 прекршаја  некоришћења сигурносног појаса. Такође, откривено је 198 возача који су возили под дејством алкохола, као и осам возача који су управљали возилом под дејставом психоактивних супстанци. На путевима које покрива Полицијска управа Чачак током месеце јануара евидентирано је 47 саобраћајних незгода, у којима су три лица изгубила живот,  једно лице је задобило тешке телесне повреде, а 35 лаке телесне повреде – рекао је Mилош Дуканац, помоћник командира у СПИ Чачак.

Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова константно апелују на све учеснике у саобраћају да се придржавају саобраћајних прописа и вожњу прилагоде условима на путу, у циљу смањења саобраћајних незгода.

– Имајући у виду актуелне временске прилике са нижим температурама, могућим снегом, додатно повећавају ризик у саобраћају, због тога апелујемо на све учеснике у саобраћају, да прилагоде брзину условима пута, буду стрпљиви и да доследно поштују све саобраћајне прописе, ради своје и безбедности других учесника у саобраћају – казао је Дуканац.

Виолета Јовичић

ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Извор: Ча глас
УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ

N. R.

ВУК РАЈОВИЋ О НТЦ ПРОГРАМУ И НТЦ КВИЗУ НТЦ програм је намењен за целовит развој детета и примењује се већ од рођења до краја основне школе, јер управо тај период представља интензиван развој мозга. Програм НТЦ (Никола Тесла Центар) се примењује у више од 17 држава Европе и акредитован је од Министарства образовања, а у […]

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за НЕДЕЉУ, 5. септембар

G. D.

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за НЕДЕЉУ, 5. септембар ПОРОДИЛИШТЕЈуче је Породилишту чачанске Болнице рођен ЈЕДАН ДЕЧАК.ХИТНА ПОМОЋЈуче је обављено 24 прегледа у амбуланти и 57 кућних посета.АУТОБУСКИ САОБРАЋАЈАутобуси на градским, приградским и међуградским линијама саобраћају по реду вожње.ДЕЖУРНА АПОТЕКАДежурна апотека је Др Драгиша Мишовић.ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈАНема планираних радова.ВОДОВОДНема планираних радова. ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ Тачно време – 195Телефонски именик – 11811Пријава […]

