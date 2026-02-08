ЈАНУАР, фото: Дубравка Милошевић
Наоблачење и захлађење

Прогноза времена за 9. март
Ујутро и пре подне у већини региона ниска облачност и магла, која ће местимично смањивати видљивост испод 200 m уз слаб променљив ветар. У току дана умерено до потпуно облачно са локалном појавом слабе кише. У брдско-планинским пределима очекује се снег, а уз пад температуре, киша ће током дана најпре прећи у снег на подручју Тимочке и Неготинске Крајине, а касније у току ноћи и у нижим пределима осталих региона у Србији. Почеће да дува умерен и јак југоисточни ветар – пре подне најпре у доњем Подунављу, а од средине дана и у остатку кошавског подручја. Ветар ће на југу Баната и у Браничеву имати ударе олујне јачине.

Најнижа температура од 0 до 5, а највиша од 3 до 10 степени, касније после подне и увече у осетнијем паду. У Тимочкој и Неготинској Крајини очекује се стварање снежног покривача висине од 5 до 10 cm, на планинама локално и више, док ће се у осталим нижим пределима у току ноћи између понедељка и уторка локално формирати мањи снежни покривач.

