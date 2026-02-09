ОБЈАВЉЕН КАЛЕНДАР СВИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА 2026. ГОДИНУ
КОРАК КА СТАБИЛНОЈ АГРАРНОЈ ПОЛИТИЦИ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије објавило је почетком фебруара календар свих подстицаја за 2026. годину, чиме је, како се наводи, испуњено једно од кључних обећања датих пољопривредницима да аграрна политика буде предвидљива, јасна и усклађена са реалним потребама производње. У саопштењу Министарства се истиче да је објављивањем јединственог плана јавних позива пољопривредницима први пут омогућено да унапред знају када могу да очекују одређене мере подршке.
Објављивањем јединственог календара јавних позива пољопривредници унапред добијају јасне информације о терминима за остваривање права на подстицаје, почев од премија за млеко и основних подстицаја у биљној производњи, до мера у сточарству, органској производњи и инвестиција у механизацију, опрему и прераду. Овакав приступ представља јасан заокрет у аграрној политици, јер држава жели да успостави систем у којем пољопривредна газдинства могу дугорочно да планирају производњу и улагања.
„Kалендар подстицаја није само информативни документ, већ алат који уноси ред у систем и значајно смањује неизвесност, која је годинама била један од највећих проблема у аграру. Јавни позиви су временски распоређени током целе године, у складу са производним циклусима, чиме се омогућава равномерно коришћење мера и смањује притисак на администрацију. На овај начин пољопривредници могу да ускладе своје пословне одлуке са државном подршком, било да је реч о набавци приплодних грла, подизању вишегодишњих засада, улагањима у органску производњу или осигурању производње“, истиче се у саопштењу Министарства пољопривреде.
Министарство оцењује да јасна динамика јавних позива доприноси већој транспарентности и јачању поверења између државе и пољопривредних произвођача, као и да представља корак ка дугорочно стабилној аграрној политици. Предвидљивост треба да буде основ за јачање домаће производње, већу искоришћеност подстицаја и сигурније пословање пољопривредних газдинстава у Србији – поручују из ресорног министарства.
В. С.