Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 9. фебруар

Najstariji članovi Udruženja gluvih i nagluvih u Čačku u petak, 26. februara, primili su prvu dozu vakcine Fajzer-BioNTek. – Zaposleni u Zavodu za javno zdravlje, kao i lekari i sestre Doma zdravlja u Čačku, gde su gluva lica vakcinisana prvom dozom vakcine, pokazali su izuzetnu profesionalnost, dobru organizaciju i izašli u susret osobama, koje zbog […]

