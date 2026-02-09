квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 9. фебруар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 9. фебруар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњем квару на водоводној мрежи у Станчићима, код ресторана „Шајкача“. У Улици Рада Азањца у току је прикључење на водоводну и канализациону мрежу стамбено-пословног објекта.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

Slične Vesti
Grad

ŽIVOT UVEK PRONAĐE PUT

Z. Ј.

Jedno samoniklo drvo na ruiniranoj fasadi kuće u jednoj od gradskih ulica, ovih dana skrenulo je na sebe pažnju javnosti, tako da su fotografije stigle i do „Glasa“. Još uvek vidljiva godina gradnje, ispisana na krunskom delu objekta, 1925, donekle objašnjava razloge stanja u kome se nalazi. Sudeći po linijama i stilu, ukrasima na fasadi […]
Grad

VAKCINU PRIMILI I NAJSTARIJI ČLANOVI UDRUŽENJA GLUVIH I NAGLUVIH

I. М.

Najstariji članovi Udruženja gluvih i nagluvih u Čačku u petak, 26. februara, primili su prvu dozu vakcine Fajzer-BioNTek.  – Zaposleni u Zavodu za javno zdravlje, kao i lekari i sestre Doma zdravlja u Čačku, gde su gluva lica vakcinisana prvom dozom vakcine, pokazali su izuzetnu profesionalnost, dobru organizaciju i izašli u susret osobama, koje zbog […]

водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 21. октобар

G. D.

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 21. октобар Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици 422, у Кошутњаку, 663 на Топаловом брду, Улици 53 у Атеници, Улици Старчевића пут и Браће Гудурић, код броја 3. На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови. – Молимо учеснике […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.