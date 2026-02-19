ОДРЖАНА МЕМОРИЈАЛНА ХАЈКА У КАОНИУ ЗНАК СЕЋАЊА НА МЛАДОГ ЛОВЦА МИЛИЈУ РАДОВИЋА

У знак сећања на младог ловца Милију Радовића, његове колеге већ шест година организују Меморијалну хајку у драгачевском селу Каона. Прошлог викенда, Меморијална хајка окупила је више од 120 ловаца са Златибора, из Чачка, Краљева, Пожеге, Ариља, Лучана. Иако се ловци окупљају обично ради забаве и дружења, постоје и тужни дани, као овај, којим чувају успомену на колеге којих више нема.
– Хајка је окупила доста ловаца и пријатеља нашег Милије како бисмо испоштовали његову младост и његов ловачки рад, али ипак било би много лепше да је он са нама. Остаје нам да чувамо успомену на њега, да не заборавимо све што је учинио, надајући се да се више никада нигде неће поновити оваква трагедија – рекао је Божидар Рудинац, председник Ловачког удружења „Каона”.
Ловци су након окупљања испалили почасни плотун, а затим кренули у хајку на дивље свиње. Правила и прописи подједнако су важни и за искусне ловце, али и за оне младе који су тек почели да се баве овим, веома лепим, али и опасним спортом.
– Када је магловито, терен је још тежи и неприступачнији него иначе, зато се изузетно мора водити рачуна о безбедности. Сваки ловац мора имати флуоресцентни маркер. Лови се сачмарама, јединачним зрнима, нема пепејаца, деветака. Треба обратити пажњу приликом пуњења и пражњења оружја да не би дошло до нежељене ситуације. Оно што је најважније јесте да се из лова сви вратимо живи и здрави – рекао је Владан Ракићевић, управник Ловачког удружења „Драгачево”.
Када ловца питате зашто иде у лов, рећи ће вам да је то због љубави према природи и животињама, а не због трофеја. За ловца, то је једна посебна драж. Иако је вепар овога пута успео да побегне са нишана, ловац Бојан Станишић устрелио је лисицу.
– За нас лов није само пуцање и освајање трофеја, то је нешто много више, то је дружење и леп боравак у природи – рекао је Слободан Милошевић из Роћевића.
– Скоро четири деценије сам живео у иностранству, дочекао сам пензију, вратио се у Србију, добио ловачку дозволу и сву потребну документацију да могу да идем у лов са својим земљацима и то ме радује – рекао је Милорад Пртењак.
Лов се може третирати и као спорт, забава, туристичка атракција, али његов основни циљ јесте дружење, што и потврђују драгачевски ловци који након сваке, па и ове Меморијалне хајке, организују ручак, на коме су учесницима подељене захвалнице.
Виолета Јовичић