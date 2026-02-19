Aktuelno Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

– Председник Србије доделио Сретењска признања – РАДМИЛУ МИШОВИЋУ ОРДЕН КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

СПЦ РАЗРЕШИЛА МИТРОПОЛИТА ЈУСТИНА ДУЖНОСТИ УПРАВЉАЊА ЖИЧКОМ ЕПАРХИЈОМ

– Незадовољни прекомерним увозом млека пољопривреднци настављају протесте – НАЈАВЉУЈУ ЊИХОВУ РАДИКАЛИЗАЦИЈУ

– Потпуковница СВЕТЛАНА ЈАНКОВИЋ о родној равноправности – НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ БИТИ ЧОВЕК, А ОНДА ЋЕ БИТИ И РАВНОПРАВНОСТИ

– Чачански Институт за воћарство криопрезервацијом чува генетичке ресурсе воћака – СПАС ЗА АУТОХТОНЕ СОРТЕ ШЉИВЕ!

 – Стари чачански шнајдер ТРИВУН ЋОСИЋ  – ЊЕГОВА МАШИНА НЕ СТАЈЕ

– ЛУЧАНИ – Одржана меморијална хајка у Каони – У ЗНАК СЕЋАЊА НА МЛАДОГ ЛОВЦА МИЛИЈУ РАДОВИЋА

Slične Vesti
Društvo

MALIŠANI ČAČKA „ISTRAŽUJU“ ŽIVOT NADEŽDE PETROVIĆ U NEDELJI ISTRAŽIVAČA

I. М.

Deo programa “Nedelje istraživača” i Evropske noći istraživača 2019. u Čačku održava se u Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“. U sredu  je realizovana prva od dve istraživačke edukativno-likovne radionica “Sa Nadeždom kroz vreme”. Deca predškolskog uzrasta iz Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ sa kustosom galerije Draganom Božović istraživala su život Nadežde Petrović, a posebno njeno rano detinjstvo […]

Фото: Зоран Зиндовић
Društvo

Облачно и хладно

G. D.

Облаци који доносе слаб снег и кишу до средине дана остају изнад Србије. Падавине поподне престају. Остаје хладан ваздух. Ујутру од минус 1 степен, највише до 9. У Београду облачно и хладно. Још ујутру и пре подне са слабом кишом. Температура до 6 степени. Облачно и хладно, ујутру и пре подне местимично са слабом кишом, […]

полиција
Društvo Hronika Saobraćaj

ВОЗИО ПОД ДЕЈСТВОМ КОКАИНА, ПОЛИЦИЈА ГА НОЋАС ИСКЉУЧИЛА ИЗ САОБРАЋАЈА

G. D.

С А О П Ш Т Е Њ Е МУП, ПУ ЧАЧАК Припадници саобраћајне полиције у Чачку, ноћас су у Улици Деспота Драмлића зауставили и искључили из саобраћаја двадесетчетворогодишњег возача  „голфа“ који је  управљао возилом под дејством кокаина. Возачу је одређено задржавање до 12 сати и против њега ће бити поднета прекршајна пријава из Закона о […]

