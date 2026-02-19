У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

– Председник Србије доделио Сретењска признања – РАДМИЛУ МИШОВИЋУ ОРДЕН КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
– СПЦ РАЗРЕШИЛА МИТРОПОЛИТА ЈУСТИНА ДУЖНОСТИ УПРАВЉАЊА ЖИЧКОМ ЕПАРХИЈОМ
– Незадовољни прекомерним увозом млека пољопривреднци настављају протесте – НАЈАВЉУЈУ ЊИХОВУ РАДИКАЛИЗАЦИЈУ
– Потпуковница СВЕТЛАНА ЈАНКОВИЋ о родној равноправности – НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ БИТИ ЧОВЕК, А ОНДА ЋЕ БИТИ И РАВНОПРАВНОСТИ
– Чачански Институт за воћарство криопрезервацијом чува генетичке ресурсе воћака – СПАС ЗА АУТОХТОНЕ СОРТЕ ШЉИВЕ!
– Стари чачански шнајдер ТРИВУН ЋОСИЋ – ЊЕГОВА МАШИНА НЕ СТАЈЕ
– ЛУЧАНИ – Одржана меморијална хајка у Каони – У ЗНАК СЕЋАЊА НА МЛАДОГ ЛОВЦА МИЛИЈУ РАДОВИЋА