Repertoar bioskopa Cine Grand BIG Čačak od danas do 25. februara

Četvrtak 19. i petak 20. februar

Belo se pere na devedeset – 21:45

Je l’ ovo čudo radi? – 19:20

Obraz – 17:30

Orkanski visovi – 21:00

Vetre pričaj sa mnom – 15:30

Hajduk u Beogradu (sa novim scenama) – 14:30

Svadba – 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00

Tom i Džeri: Čarobni kompas, Sinh. – 17:00  

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 2D, Sinh. – 14:00

Zootropolis 2, Sinh. – 13:15

Subota 20. i nedelja 21. februar

Belo se pere na devedeset – 21:45

Je l’ ovo čudo radi? – 19:20

Obraz – 17:30

Orkanski visovi – 21:00

Vetre pričaj sa mnom – 15:30

Hajduk u Beogradu (sa novim scenama) – 14:30

Svadba – 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00

Tom i Džeri: Čarobni kompas, Sinh. – 12:30, 17:00  

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 14:00

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 12:00 

Zootropolis 2, Sinh. – 11:00, 13:15

Ponedeljak 23. i utorak 24. februar

Belo se pere na devedeset – 21:45

Je l’ ovo čudo radi? – 19:20

Obraz – 17:30

Orkanski visovi – 21:00

Vetre pričaj sa mnom – 15:30

Svadba – 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00

Tom i Džeri: Čarobni kompas, Sinh. – 17:00  

Sreda 25. februar

Belo se pere na devedeset – 21:45

Je l’ ovo čudo radi? – 19:20

Obraz – 17:30

Vrisak 7 – 19:00

Orkanski visovi – 21:15

Vetre pričaj sa mnom – 15:30

Svadba – 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

Tom i Džeri: Čarobni kompas, Sinh. – 17:00  

U DOMU UČENIKA U ČAČKU 205 SREDNJOŠKOLACA

I. М.

U dva objekta Doma učenika srednjih škola u Čačku ove školske godine useliće se 205 srednjoškolaca. U novi objekat biće smeštena 133 učenika, a u stari 72. Direktor čačanskog Doma učenika srednjih škola Zoran Lekić, potvrdio je agenciji MNA da su svi kapaciteti popunjeni, da su oba objekta spremna, kao i da bi ovih dana […]

ПИЈАЦА, фото: Вероника Вукићевић
Društvo

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D.

Пројино брашно 180-200 180-200 180-200 180-200 Кромпир  120-150 120-150 120-150 120-150 Пасуљ 280-700 280-700 280-700 280-700 Паприка 100-250 100-250 100-250 100-250 Парадајз 130-180 130-180 130-180 120-180 Краставци 120-180 120-160 120-160 100-160 Тиквице 100-120 100-120 100-120 100-120 Цвекла 200 200 200 200 Спанаћ Купус 60-100 60-100 60-100 60-100 Целер 200-400 200-400 200-400 200-400 Першун веза 50 […]
Društvo

ПРОСВЕТНА ЛЕГЕНДА ДОБРИЛА МАЏАРЕВИЋ

Z. Ј.

Колико често нам се чини да смо после сусрета са појединим људима много богатији? Због нежних осећања и снажних утисака. Онда све изгледа полетно, лако и смирено. И желели бисте да потраје… Такви су и сусрети са Добрилом Маџаревић, наставницом математике, песникињом. Седмострукм прабаком, сада јој је то најважније ”занимање”, ”функција”, животна улога. Стало је […]

