Oficijalna poseta potpuno rekonstruisanoj Osnovnoj školi „Ratko Mitrović“

Iako je nastava u Osnovnoj školi „Ratko Mitrović“ zvanično počela 1. septembra, ovu potpuno renoviranu obrazovnu ustanovu danas su posetili gradski čelnici na čelu sa gradonačelnikom Čačka Milunom Todorovićem, kao i šef Kancelarije za javna ulaganja Marko Blagojević, i tim povodom zvanično obeležili završetak jedne od najvećih rekonstrukcija škola u Čačku.

Savremeni objekat, na radost đaka, ali i osoblja, potpuno je rekonstruisan u šta su uložena značajna sredstva od čak 170.000 dinara. Novac, u iznosu od 160.000 opredelila je Kancelarija za javna ulaganja Vlade Republike Srbije, dok je Grad Čačak učestvovao sa deset miliona za parterno uređenje, kao i za nabavku savremene opreme.



Škola na periferiji grada, sada, u potpuno novom ruhu, jedna je od najmodernijih i najfunkcionalnijih na teritoriji Čačka i šire.

-Škola je rekonstruisana nakon pola veka i u njoj je apsolutno sve obnovljeno, od zidova do instalacija. Dobila je i novu, savremenu fiskulturnu salu. A sve smo to uspeli zahvaljujući Kancelariji za javna ulaganja. Imamo još dobrih projekata, a na redu je Osnovna škola „Dragiša Mišović“ i ubeđen sam da ćemo naredne godine, zajedno sa Kanacelarijom za javna ulaganja, početi rekonstrukciju i ove škole – rekao je gradonačelnik Čačka Milun Todorović, podsećajući da je mnogo velikih projekata u gradu urađeno zajedno sa Kancelarijom za javna ulaganja, kao i da postoje ozbiljni i veliki planovi za naredni period. Marko Blagojević, šef Kancelarije za javna ulaganja je lepotu objekta nazvao samo benefitom uz koji ide mnogo toga, ocenivši da je svaki uloženi dinar opravdan.

-Uz to što je lep, objekat je bezbedniji nego što je bio. Energetski efikasan, što znači da će biti neuporedivo lakše grejati ga i to će mnogo manje koštati. Reorganizacija je napravljena tako da će objekat biti funkcionalniji u vremenu koje je pred nama – reko je Blgojević. On je ovom prilikom naglasio da je Kancelarija za javna ulaganja uložila veliki novac za rekonstrukciju više od 150 škola u Srbiji, kao i da će sa tom praksom nastaviti.

Rekonstrukcijom, ali i osavremenjavanjem opreme, ova škola, njeno osoblje, ali i učenici, imaju i značajno bolje uslove za rad za vreme pandemije virusa korona.

-U uslovima pandemije korona virusa, kada se od nas očekuje da nastavu prilagođavamo digitalnom sistemu, mi možemo da odgovorimo takvim izazovima. Škola je dobila najkvalitetniju opremu, internet u svakoj učionici, potpuno smo osposobljeni da odgovorimo izazovima vremena u kome se trenutno nalazimo – rekao je direktor škole Đuro Ceranić.



Izvođač radova ove značajne rekonstrukcije je bila čačanska firma „Alfako inženjering“.



I. M.