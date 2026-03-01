НА СТОВАРИШТИМА ШИРОМ СРБИЈЕ ОВУ ЗИМУ ОБЕЛЕЖИЛА НЕСТАШИЦА И ДРАСТИЧНО ПОСКУПЉЕЊЕ ПЕЛЕТА
ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ИМА ДОВОЉНО, ПЕЛЕТ СЕ ПРОДАЈЕ НА ЏАК
Иако смо ове зиме имали периоде и са прилично високим температурама за ово доба године, наше најхладније годишње доба показало је да са њим нема шале. Многи грађани су од почетка зиме у више наврата морали да докупљују огрев, а како нам показује временска прогноза, и у наредних месец и по дана температуре ће бити колебљиве. Ову зиму је још од самог старта обележила лоша снабдевеност стоваришта пелетом, као и стално подизање његових цена. За разлику од пелета, снабдевање огревним дрветом показало је стабилност. Када је реч о Чачку, потражња за огревом и даље постоји, па је у претходних месечак дана, може се рећи, чак била и мало већа него у истом периоду у претходним грејним сезонама.
Ове грејне сезоне су утрошене далеко веће количине енергената, јер је зима била, коначно, нешто оштрија. Иако се рачуна да су Срби добри домаћини и да, по правилу, на време обезбеђују огрев за зиму, врло често нам искрсне нешто па и прекршимо ово важно правило, што нам се најчешће дебело обије о главу баш током најхладнијих дана. Главни разлог наше неажурности најчешће је недостатак новца, јер је живот, генерално узев, постао исувише скуп, па се највећи број нас врло често налази у ситуацији да више не зна на коју страну динар да усмери. У таквим околностима, принуђени смо да „платимо на ћуприји оно што нисмо на мосту“.
Ову зиму је обележила несташица пелета. Од самог почетка грејне сезоне, на стовариштима огрева широм Србије било га је далеко мање него ранијих година, па су због тога формиране и листе чекања. У новембру и децембру ситуација се донекле стабилизовала због појачаног увоза овог енергента, али његова цена је и даље имала тенденцију раста, тако да пелет никада није био скупљи на стовариштима широм Србије, па и у Чачку. Како наводи Мирослав Милошевић, власник стоваришта „Милошевић БМ“, које се налази на Сајмишту у Љубићу, због несташице, цена пелета је из недеље у недељу расла, али се очекује да ће се сада полако стабилизовати.
– Претходне три зиме биле су благе, па су домаћинства трошила мање пелета и куповала га по потреби, а и његова цена је била знатно повољнија, јер га је било на залихама. Велики број домаћинстава је управо због тога у претходном периоду мењао друге врсте енергената пелетом, што је значајно повећало његову потражњу. Ова зима је хладнија, па се ситуација у набавци овог енергента значајно искомпликовала. Сваки утовар нових количина пелата је претходних недеља доносио неку нову цену. Пошто се ових дана најављује и лепше време, надамо се да ће и цена овог енергента пасти барем за нијансу. На нашем стоваришту се ових дана пелет продавао по цени од 42.000, мада сам чуо да на неким другим продајним местима широм Србије овај енергент иде и до 47. 000 динара по тони. Трудили смо се да потрошачима максимално изађемо у сусрет и понудимо што повољнију цену и сматрам да смо делом у томе и успели. Због велике потражње, и даље пелет не продајемо на палету, већ на џакове и то у ограниченој количини, максимално до 20 џакова. И набавке пелета су нам минималне, ипоручују нам га у изразито смањеним количинама, јер је по планинама и брдима пао снег и отежао услове за рад, па се теже долази до сировине. Пелет добијамо из ивањичког „Холз тима“ и нешто више из крушевачке „Моце“ – објашњава Милошевић.
Чини се да током ове зиме најбоље пролазе они који и даље користе огревно дрво, првенствено због стабилног снабдевања, али и његове цене. На стовариштима у Чачку има га довољно и тренутно су цепана дрва много траженија.
– Када је реч о дрвима, 8.500 су метарска, 9.500 динара коштају истругана и исцепана. Купци се сада највише одлучују за цепана дрва и купују мање количине, метар, два дрва. Дрвета имамо стално на стању, имамо коректну сарадњу са „Србијашумама“. Са друге стране, имали смо велики проблем са пљеваљским угљем. Скоро месец дана није стизао на стоваришта, јер су само пет одсто своје производње пуштали у слободну продају. Тренутно имамо штаваљски угаљ који је можда и квалитетнији од „пљеваљца“. Његова цена је 18.000 динара по тони – каже Милошевић.
Због заштите животне средине, грађанима се препоручује прелазак на чистије енергенте, али, како се види из приложеног, тржиште показује да без системског приступа и јасне енергетске политике такве препоруке могу постати за њих велики финансијски терет. Такође, у данашњим условима живота, избор енергента све више зависи од величине кућног буџета, а статистика непобитно показује да су цене пелета у односу на пролеће прошле године порасле и до 50 одсто.
В. С.