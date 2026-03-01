УЧИТЕЉИЦЕ МИРЈАНА КУРТИЋ И ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ – СА ДЕЦОМ ВИШЕ ОД 40 ГОДИНА

Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” se uključila u obeležavanje Nacionalnog dana bez duvanskog dima i tim povodom u Čačku, Mrčajevcima i Preljini organizovala tri edukativna programa o štetnosti pušenja i posledicama upotrebe duvana. Najpre je u četvrtak, 23. januara u Maloj sali Biblioteke održano predavanje i promocija knjige „Program za individualno odvikavanje od pušenja” dr […]

