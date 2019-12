ORGANIZOVANA TRIBINA „ZAJEDNO PROTIV DROGE“ (3)

Jedan od načina da se mladima ukaže na jednu od najčešćih, ali i najopasnijih bolesti zavisnosti, a to je zavisnost od droge, jesu tribine kojhe se organizuju na ovu temu. Kako bi šira javnost bila upoznata sa ovim problemom, a na taj način mladi bili i zaštićeniji, mediji sve više preuzimaju ulogu „edukatora“. Jedan od njih je i loalni Džoker Naksi radio, koji oid pokriveteljstvom Ministarstva kulture i informisanja realizuje projekat „Zajedno protiv droge“.



Na tribini koju je nedavno organizovao ovaj medij, govorili su predstavnici institucija koje najbolje mogu da ukaću na problem droge kod mladih. Marina Glišić, vlasnica Džoker Naksi radija i organizator tribine, rekla je da mediji imaju značajnu ulogu i moraju biti uključeni u rešavanje ovog problema.



-Ako se samo jedna mlada osoba koja je ovde prisutna odupre kada dođe u situaciju da joj neko ponudi drogu onda smo uspeli”, rekla je Glišić na tribini u Domu učenika, koja je održana uz pomoć predstavnika Kancelarije za mlade. Na tribini se moglo čuti i o zakonskim odredbama koje definišu problematiku narkomanije.



-Veoma često u praksi imamo slučaj da neka mlada osoba bude uhapšena, da je izvršila krivično delo a da nije ni svesna da je to uradila. Počev od one banalne čuvene izjave ‘nije to je moje, to je za moju ličnu upotrebu’. Dosta mladih, a i onih starijih ne znaju da je u vezi sa drogom sve kažnjivo. Nije dozvoljeno posedovati drogu ni u mikro gramima – upozorio je mlade Inspektor Odeljenja kriminalističke policije u Čačku Darko Zekavaca.

Predočio je prisutnima da su novim odredbama Krivičnog zakona kazne strožije i da su predviđene veoma ozbiljne zatvorske kazne koje se odnose na zloupotrebu droga.



-Prvi put vam drogu neće ponuditi neki stranac. Najčešće se dešava da vam prvi put drogu ponudi neko ko je vama blizak, kome vi verujete, ko vam je drag i ko će vam reći nešto pozitivno o narkoticima. Poželećete da probate i tu ulazite u to začarano kolo droge i svih ostalih poroka koji idu uz to. Problem narkomanije nikada ne ide sam, retki su slučajevi da se neko samo drogira, uvek uz drogu ide i neki kriminal. Vodite računa! Šta raditi kada primetite da neko konzumira narkotike? Najgore je ne uraditi ništa. Zato je važno da znate da obavezno kada dođete do takvog saznanja, ako znate njegove roditelje, nastavnike vaspitače obavezno ih obavestite o tome. Nije to cinkarenje. To je pravo drugarstvo – objašnjavao je Zekavica.



Na tribini je govorila i profesorka Mašinsko saobraćajne škole u Čačku Marija Lukić, koja je naglasila mladia da je veoma važno da imaju poverenja u svoje roditelje. Ona je takođe istakla da je bitno da u situacijama, kada im neko ponudi drogu, mladi kažu „NE“, a kako je rekla za to im je potrebno samopouzdanje, a ono se gradi znanjem i učenjem.



Predstavnici Kancelarije za mlade pozvali su učenike da posete tu ustanovu.

-Ono što nema zamenu je definitivno društvo koje kod nas možete steći. Ovde su svi iz različitih škola, različitih godišta i taj timski rad velike grupe ljudi koja je povezana u dobrim delima koji radi za sebe i svoju zajednicu je nešto što čemu treba dati šansu. Ovo je samo jedan od načina na koji možete provesti svoje vreme kvalitetno. Bitno je da znate da uvek imate izbora. Takođe, ukoliko nemate slobodu da se obratite vašim roditeljima, nastavnicima, na nas uvek možete da računate. Mi smo tu da vas saslušamo, da zajedno pokušamo da nađemo rešenje za svaki problem, tu smo da zajedno radimo dobre stvari, da pobegnemo od poroka, da vratimo prave sisteme vrednosti, da se borimo zajedno protiv loših primera ponašanja – poručili su predstavnici Kancelarije za mlade.



I. M.