GRAD ORGANIZOVAO NIZ TRIBINA I PREDAVANJA U CILJU PREVENCIJE OD ZLOUPOTREBE OPOJNIH SREDSTAVA (5)

Iako Grad Čačak nema formiran Savet za bezbednost, lokalna samouorava po pitanju bezbednostui, a posebno prevencije, posvećuje veliku pažnju, napominje gradski većnik zadužen za bezbednost Miroslav Vukosavljević.

Miroslav Vukosavljević, gradaski većnik za bezbednost

– Od izuzetnog nam je značaja pitanje bezbednosti dece. To je za mene pitanje od nemerljivog značaja. Zato smo, u protekle tri godine, od kada obavaljam poverenu mi dužnost, inicirali i organizovali, što samostalno, ali uglavnom zajedno sa Policijskom upravom, Domom zdravlja i nekim drugim organizacijama na republičkom nivou, čitav niz aktivnosti, a sve u cilju prevencije i preduzimanja mera za zaštitu i unapređenje bezbednosti dece i učenika – ističe Vukosavljević. On napominje da je sve realizovano uz preporuku struke, počev od izbora aktivnosti, nosioca realizacije do izbora ciljnih grupa. Uz želju, kako kaže, da našu decu pripreme na opasnosti koje nosi savremeni svet. Među njih, kaže Vukosavljević, spadaju droga, alkohol, kriminal, digitalno nasilje…

Održana je tribina „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci“, koju su realizovali doktori iz Doma zdravlja i inspektor za narkotike PU Čačak. Veliki broj aktivnosti, napominje Vukosavljević, nastao je i kao posledica Protokola o saradnji MUP –a i Ministarstva prosvete, kojim je opredeljeno osam tema. Jedna od njih je i „Preko prevencije i zaštite dece od zlopupotreba opojnih droga i alkohola“. Ovim protokolom su opredeljene i ciljne grupe, a to su bili učenici četvrtog i šestog razreda osnovne škole.

U ovoj godini, početkom oktobra, počela je realizacija preventivnog projekta „Reci ne drogama“, a ciljna grupa su bili učenici Srednje tehničke i Srednje eklonomske škole u Čačaku.

– Moram da naglasima da je Grad podržao još jednu veoma važnu aktivnost. Rebalansom budžeta za ovu godinu, u cilju prevencije i unapređenja bezbednosti dece i učenika u vaspitno-obrazovnim ustanovama na teritoriji grada Čačka, obezbeđeno je 450.000 dinara za izradu projekta video nadzora sa procenom rizika za sve naše vrtiće, osnovne i srednje škole – izjavio je za naš portal Vukosavljević.

I. M.