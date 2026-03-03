Отварање изложбе слика Милене Стегњајић

СЛИКЕ СА ЛИРСКИМ КАРАКТЕРОМ
Изложба слика Милене Стегњајић биће отворена у среду, 4. марта, у 18 часова, у Галерији Градске библиотеке
Учествују: Милена Стегњајић и Марина Белић
БОЈАН МАРОВИЋ: „ЉУБАВ ЈЕ УВИЈЕК У МОДИˮ СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ БОЈАНА МАРОВИЋАВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК, У 20 ЧАСОВАБесплатне улазнице преузмите на билетарници Културног центра Чачак. Понекад се запитамо шта је то што музика буди у нама и носталгично се враћамо на песме које су ванвременске, јер код новијих извођача више не препознајемо ону магију коју […]
Поводом 145-годишњице рођења Надежде Петровић (1873-2018), 115-годишњице оснивања Кола српских сестара (1903-2018) и 100-годишњице завршетка Првог светског рата (1918-2018) Крај средњовековног поретка у Европи означила је Француска револуција 1789, која најпре потреса сâмо средиште европске цивилизације, а потом још дуго зрачи превратничким идејама, изазивајући бурне друштвене промене у многим земљама. Револуционарни дух епохе подстиче и […]
ВИМИНАЦИЈУМ И СИРАКУЗА, ДРЕВНА …. У склопу активности на обележавању манифестације „Година археологије 2025“, Народни музеј Чачак је од 14. до 16. априла 2025. на археолошком налазишту Виминацијум код Костолца учествовао на пилот радионици пројекта DIG4XP – ,,Постани археолог! – Пренос научног знања за јачање капацитета археолошког сектора кроз развој јединственог туристичког искуства године!“. Реч […]