НАЈВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ЗАМЕНУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ 

Počela je da radi telofonska linija za psihosocijalnu podršku od psihologa. Roditelji školske dece mogu se javiti na broj 064/81-307-59, a građani na 064/81-307-60, u vremenu do 10 do 18 časova. U Domu zdravlja u vremenu od 9 do 15 sati psiho-socijalnu podršku je moguće dobiti putem broja telefona 064/865-07-48. U Domu zdravlja građani mogu […]

