НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ПОДНЕТО ВИШЕ ОД 260 ПРИЈАВА
НАЈВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ЗАМЕНУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ
На конкурс Града Чачка за суфинансирање мера енергетске санације објеката за 2025. годину поднето је 263 пријаве, од којих је 247 било папиролошки исправно. Конкурс за мере енергетске санације је објављен 12. децембра прошле године, а завршен 26. јануара. Пре расписивања конкурса, грађани су имали прилику да се подробно информишу о условима конкурса на организованом инфо-дану, као и у канцеларијама ГУ за локални економски развој. Мере енергетске санације објеката спроводе се у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“, а средства за њихову реализацију, у висини од 52.500.000 динара, обезбедили су Министарство рударства и енергетике (60 одсто) и Град Чачак (40 процената).
Чланови Комисије за мере енергетске санације ових дана појачано раде на терену, како би се за сваки предмет проверила тачност података са пријавног формулара, након чега ће уследити доношење одлуке о расподели средстава, као и потписивање тројних уговора.
– Имамо за сада 247 исправних пријава, али може да се деси да неки предмет на терену буде споран у смислу да је документација предата за један, а односи се на други објекат за који је извађен лист непокретности. И овога пута грађани су били највише заинтересовани за замену фасадне столарије, али, ипак, мање него претходних година. Присутан је и већи број пријава за замену котлова на гас старијих од 15 година. За све оне који по први пут уводе котлове за гас, мером су обухваћене и цевне инсталације.Трећа по заступљености била је уградња соларних панела и из године у годину све више грађана конкурише за ту меру, као и за уградњу топлотних пумпи, мада у нешто мањој мери. Комисија је свакодневно на терену и до сада смо посетили око 100 учесника конкурса. Очекујемо да ћемо до краја марта завршити све теренске провере, тако да ће у првој половини априла моћи да се потписују тројни уговори између грађана, одабраних извођача од којих је прибављен предрачун за радове и Града Чачка.Уговором ће бити предвиђен период за реализацију мера, највероватније од априла до краја септембра. У уговорима ће бити дефинисани сви детаљи, првенствено који је трошак грађана и колика је субвенција. Грађани свој део плаћају авансно пре почетка извођења радова – навео је Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој (ГУ за ЛЕР).
За све предвиђене мере субвенције износе 50 одсто од укупне инвестиције, али свака од њих има максимални износ до којег се даје подстицај. За замену фасадне столарије максимални износ подстицаја је 170.000 за куће, а за станове 150.000 динара, док остатак средстава финансирају сами грађани.
На захтев Међународне банке за обнову и развој, која је сарадник локалних самоуправа и Министарства рударства и енергетике у реализацији пројекта енергетске санације објеката, уведено је обавезно формирање комисије за жалбени механизам, а највећу новину која је уведена јавним позивом за 2025. годину представља то што су на конкурсу могле да учествују и социјално рањиве категорије становника под веома повољним условима.
– На конкурсу су овога пута учествовали и грађани из социјално рањивих група, који претходне године нису били обухваћени јавним позивом. Посебна средства за њих је обезбедило Министарство рударства и енергетике, мимо наведених 52.500.000 динара, колико је обезбеђено за спровођење конкурса у овој години, али њихове субвенције износе 90 одсто средстава до максималног износа по мерама. Рањиве групе обухватају грађане са најнижим пензијама, инвалиде рада, породице са децом са инвалидитетом… У оквиру папиролошки исправних пријава, а било их је укупно 247, имали смо и 17 које су поднели грађани из социјално рањивих категорија. Све те пријаве имају комплетну папирологију. Комисија за мере енергетске санације ће наредних дана отићи и на адресе тих грађана и уколико све буде у реду – за њих ћемо прво предати захтев Министарству, како би они што је могуће раније ушли у реализацију мера енергетске санације објеката, али такође након потписивања тројног уговора. Код социјално рањивих категорија износи подстицаја нису лимитирани – истиче Гојгић.
Град Чачак је у 2021. години први пут конкурисао код Министарства рударства и енергетике за средства за спровођење мера енергетске ефикасности и тада је то било само за уградњу соларних панела. Од 2022, конкурисао је сваке године и обезбећивао за те намене значајна средства која до сада износе више од 270.000.000 динара. Од када се на територији града Чачка спроводе мере енергетске санације објеката, субвенције је добило готово 1.000 домаћинстава.
Циљ спровођења мера енергетске санације стамбених објеката је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришђење обновљивих извора енергије у домаћинствима.
В. С.
„Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“ је пројекат Министарства рударства и енергетике и Светске банке којим се омогућавају субвенције домаћинствима за спровођење мера енергетске ефикасности.
У Србији се троши три и по пута више енергије у односу на европски просек, због чега су надлежни у нашој држави одлучили да подрже грађане да примене мере енергетске ефикасности у својим домаћинствима како би остварили уштеде енергије између 25 и 80 одсто, повећали комфор становања и смањили емисије штетних гасова.
У оквиру спровођења овог пројекта, планирано је да се до краја 2027. године енергетски санира око 50.000 домаћинстава широм Србије.