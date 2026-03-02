КУЛТЗ6666666
Kultura

РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ ,,ЦВЕЋЕ НА ДАР“

G. D. Komentara (0)

ПЕТАК, 6. МАРТ – РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ ,,ЦВЕЋЕ НА ДАР“

Мала сала Културног центра Чачак, од 12.00 до 13.00 часова

Упознавање природних материјала и основних техника аранжирања. Како да комад природе дарујемо неком…

Кроз игру са гранчицама, маховином и цвећем, правимо мале пејзаже у облику аранжмана. Препознати лепоте биљака које нас окружују и од њих направити мала уметничка дела. Радионица је за децу од 6 до 10 година.

Ментор: Милица Сретеновић

Пријава за радионицу је путем имејл-адресе: i.aleksic@kulturnicentarcacak.org или броја телефона 064/80 40 252.

Број места је ограничен.

Организација: Програм за децу и младе

