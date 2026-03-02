ПЕТАК, 6. МАРТ – РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ ,,ЦВЕЋЕ НА ДАР“
Мала сала Културног центра Чачак, од 12.00 до 13.00 часова
Упознавање природних материјала и основних техника аранжирања. Како да комад природе дарујемо неком…
Кроз игру са гранчицама, маховином и цвећем, правимо мале пејзаже у облику аранжмана. Препознати лепоте биљака које нас окружују и од њих направити мала уметничка дела. Радионица је за децу од 6 до 10 година.
Ментор: Милица Сретеновић
Пријава за радионицу је путем имејл-адресе: i.aleksic@kulturnicentarcacak.org или броја телефона 064/80 40 252.
Број места је ограничен.
Организација: Програм за децу и младе