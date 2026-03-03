Društvo

ЧАЧАНСКИ РОМИ ПРОСЛАВИЛИ БИБИЈУ

Z. Ј. Komentara (0)

Дан пре Тодорове суботе, православни Роми славе Бибију, заштитницу породица и здравља деце. Ове године велико славље припремљено је у ресторану „Бели двор“.

Пре славља и гозбе, обављено је и резање славског колача. Припремљен је огроман колач, а свечани чин резања обавио је свештеник Милан Филиповић.

– Вековима славимо Бибију. Некада под шаторима и у кућама, како је ко могао. Данас можемо у ресторанима. Хвала Граду Чачку који нам је помогао да прославимо Бибију – каже Саша Митровић Ајкула, овогодишњи домаћин славе.

Саша Митровић

Као и претходних година, за Бибију је припремљено раскошно славље. На тај начин Роми одају захвалност заштитници деце, мајки, жена. Она је Ромима симбол вере, заједништва и сећања на претке. Пошто се слави у првој седмици васкршњег поста, припрема се посна храна.

Радмила Лазић

– Годину дана се припремамо за славље. Нам је Бибија један врло срећан празник. Једва чекамо славу. Моја унука је дошла из Холандије, и њој је ово и за њу посебан дан – каже Радмила Лазић.

Милош Стеванић, помоћник градоначелника Чачка и Градимир Гаго Радосављевић

Према процени Градимира Гага Радосављевића, координатора за ромска питања Града Чачка, ове године се окупило више гостију него икада. Било их је око 500. Вероватно ће их године бити више. Део славског колача од Саше Митровића преузео је Звонко Васовић, домаћин следеће прославе Бибије.

