Slične Vesti
Odlični prinos i kvalitete krompira u našem kraju
Ovogodišnji rod i kvalitete krompira su odlični, saglasni su proizvođači i stručnjaci iz ove oblasti, ali slabija potražnja diktira nešto nižu cenu.Nenad Popović iz Stančića kod Čačka pored kupusa i luka, uzgaja i krompir. Ove godine zasejao ga je na površini od šest hektara. “Imali smo semenske robe od elite to je već izvađeno, sada […]
DRAMATIČNI PODACI O MEĐUVRŠJU, U VODI TEŠKI METALI, JEZERA, ZBOG MULJA, PRAKTIČNO NEMA KAŽE PROF. DR RADUNOVIĆ
Profesor dr. Milan Radunović je danas u Čačku održao prezentaciju projekta „Čišćenje jezera Međuvršje“, za čiju je realizaciju zadužen i tom prilkom izneo podatak od pre dve godine da je 75,4 odsto jezera zamuljeno, rekavši da praktično, jezera više nema. -Jezero je izgrađeno u cilju prihvatanja bujičnih voda Zapadne Morave i njenih pritoka, radi sprečavanja […]
ОКУПЉАЊЕ ДЕСЕТ ГЕНЕРАЦИЈА
„Сто година се нисмо видели!“ Те речи су најчешће изговарали рођени од 1970. до 1979. године, некадашњи ђаци Основне школе „Седми октобар“, данас „Свети Сава“. По први пут, окупили су се на једном месту. Прошле су године, деценије, али, после поновног сусрета, све је оживело. Дочекали су их дневник, старе школске клупе, пернице, глобус, пионирске […]