Ovogodišnji rod i kvalitete krompira su odlični, saglasni su proizvođači i stručnjaci iz ove oblasti, ali slabija potražnja diktira nešto nižu cenu.Nenad Popović iz Stančića kod Čačka pored kupusa i luka, uzgaja i krompir. Ove godine zasejao ga je na površini od šest hektara. “Imali smo semenske robe od elite to je već izvađeno, sada […]

