ОТВОРЕН 7. САБОР КАЧАМАКА У ЈЕЖЕВИЦИ

Пригодним културно-уметничким програмом данас је у Јежевици свечано отворен 7. Сабор качама, посвећен нашем старом, традиционалном јелу које се припрема од пројиног брашна и које је и у најтежим годинама ратних разарања, обнове земље и великог сиромаштва одржало наш народ. Захваљујући стабилизацији временских прилика, чувена јежевачка „Качамакијада“ је и овога пута одлично посећена.
Поред опојног мириса качамака и других српских традиционалних јела која се крчкају у земљаним лонцима, али и укусног прасећег печења, посебну драж овој манифестацији дају: богат културно-уметнички програм, енергија такмичарских екипа које настоје да докажу своје кулинарско умеће и сјајно аранжирани штандови на којима су вредне чланице разних сеоских удружења жена изложиле своје ручне радове и зимницу. И пољопривредници Јежевице и околних села су искористили прилику да изложе своје пољопривредне производе, тако да посетиоци манифестације могу да их пазаре директно од произвођача.
Горица Драговић, чланица Удружења Евгенија истиче да је за добар качамак најважније квалитетно пројино брашно, млевено на поточари:
– Кад вода проври, брашно се додаје полако и меша се нон-стоп десетак до 15 минута, како не би имало грудвица и да качамак буде добро укуван. На крају се у качамак додаје препржена свињска маст, која му даје посебан укус. Након тога се кува још десетак минута уз непрекидно мешање, све док качамак не почне да се одваја од зидова суда у коме се кува. Уз качамак се обично служи кајмак и сир, а има и оних који више воле да га једу заједно са чварцима или препрженом сланиницом.
Како истиче Наташа Вујашевић, председница Удружења жена „Евгенија“, манифестација је и овога пута одлично посећена. Осим мештана Јежевице и житеља околних села, на Сабор су стигли и бројни посетиоци из околних градова, али Београда..
– Најважније је то што данас имамо лепо време, мада смо се претходних дана спремали и за лошије временске услове, како бисмо ваљано испоштовали све посетиоце и били добри домаћини. Данас имамо госте из разних удружења сеоских жена, из нашег краја и околине, али и Крагујевца, Краљева, Врњачке Бање, Ивањице… Овде долазе махом људи који се труде да сачувају наше старе занате, али и све друго што се на селу производи, укључујући и домаћу радиност, јер ово је за њих добра прилика да дођу до директног контакта са потрошачима, што и једнима и другима иде у прилог. Захваљујући овој манифестацији, али и напорима Удружења „Евгенија“ које је основано 2019. године, остварили смо значајне помаке у промовисању нашег села, што се позитивно одразило и на економско оснаживање наших мештана, као и отварање нових могућности, тако да многа домаћинства виде своју велику шансу и у сеоском туризму. Нашим стопама су кренула и многа друга села у чачанском крају, па је основано и више сеоских удружења жена која данас врло успешно раде. Ово је прави пут да се оживе наша села и да се сеоске средине посматрају као оазе живота, а не места из којих би требало бежати главом без обзира. Много тога доброг смо урадили за Јежевицу. У истом смеру и још снажније настављамо и у наредном периоду – рекла је за наш лист Наташа Вујашевић.
Горица Драговић, чланица Удружења Евгенија истиче да је за добар качамак најважније квалитетно пројино брашно, млевено на поточари:
– Кад вода проври, брашно се додаје полако и меша се нон-стоп десетак до 15 минута, како не би имало грудвица и да качамак буде добро укуван. На крају се у качамак додаје препржена свињска маст, која му даје посебан укус. Након тога се кува још десетак минута уз непрекидно мешање, све док качамак не почне да се одваја од зидова суда у коме се кува. Уз качамак се обично служи кајмак и сир, а има и оних који више воле да га једу заједно са чварцима или препрженом сланиницом.
Организатори манифестације су Савет Месне заједнице Јежевица и Удружење „Евгенија“, а покровитељ Град Чачак.
В. С.