Претежно облачно и хладније време

Извор: РТС, РХМЗ

У Србији ће бити претежно облачно и хладније време, изнад већег дела местимично с кишом, на високим планинама јужне Србије ујутро и пре подне са слабим снегом

На северу Србије очекује се углавном суво време. Дуваће слаб и умерен ветар, понегде краткотрајно и јак, северозападни.

Фото: Слађана Белић

Најнижа температура биће од 5 до 11 степени, а највиша од 10 до 16. У Београду се сутра очекује претежно облачно време, повремено са слабом кишом.

Дуваће слаб и умерен, северозападни ветар. Најнижа температура биће око 9 степени, а највиша око 13 степени.

Прогноза за наредне дане

У уторак се очекује претежно облачно време, у Војводини суво, у осталим крајевима местимично с кишом.

Више падавина очекује се на истоку и југоистоку Србије. Затим ће уследити променљиво облачно и топлије време са сунчаним интервалима, само у среду ујутро и пре подне на истоку и југу са кишом. Највиша температура у већини места биће од 17 до 21 степен.

Почетком наредне седмице уследиће ново наоблачење с кишом.

Метеоропатске реакције – реуматски болови и нервоза

Свим хроничним болесницима се саветује додатна пажња због релативно неповољне биометеоролошке ситуације. Од метеоропатских реакција очекују се реуматски болови и нервоза.

Неопходно је одевање у складу са очекиваном дневном температуром ваздуха. Учесницима у саобраћају се саветује повећана пажња.

