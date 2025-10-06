Извор: РТС, РХМЗ
У Србији ће бити претежно облачно и хладније време, изнад већег дела местимично с кишом, на високим планинама јужне Србије ујутро и пре подне са слабим снегом
На северу Србије очекује се углавном суво време. Дуваће слаб и умерен ветар, понегде краткотрајно и јак, северозападни.
Најнижа температура биће од 5 до 11 степени, а највиша од 10 до 16. У Београду се сутра очекује претежно облачно време, повремено са слабом кишом.
Дуваће слаб и умерен, северозападни ветар. Најнижа температура биће око 9 степени, а највиша око 13 степени.
Прогноза за наредне дане
У уторак се очекује претежно облачно време, у Војводини суво, у осталим крајевима местимично с кишом.
Више падавина очекује се на истоку и југоистоку Србије. Затим ће уследити променљиво облачно и топлије време са сунчаним интервалима, само у среду ујутро и пре подне на истоку и југу са кишом. Највиша температура у већини места биће од 17 до 21 степен.
Почетком наредне седмице уследиће ново наоблачење с кишом.
Метеоропатске реакције – реуматски болови и нервоза
Свим хроничним болесницима се саветује додатна пажња због релативно неповољне биометеоролошке ситуације. Од метеоропатских реакција очекују се реуматски болови и нервоза.
Неопходно је одевање у складу са очекиваном дневном температуром ваздуха. Учесницима у саобраћају се саветује повећана пажња.