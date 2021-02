OVČAR BANJA – NEBRUŠENI BISER SRPSKOG TURIZMA

Uprkos izazovima usled korona virusa, pomoćnik gradonačelnika za oblast mesne samouprave i infrastrukture Milan Bojović uveren je da će u narednom periodu, razvoj našeg grada u svakom smislu biti još dinamičniji. Ovakva ambicija, kako kaže, utemeljena je na dosadašnjim rezultatima i ogromnoj podršci države i svih resornih ministarstava, kao i republičkih javnih preduzeća. U ovoj godini, neki od najznačajnijih državnih projekata biće realizovani na teritoriji našeg grada, a među prioritetima su i početak izgradnje novog objekta Opšte bolnice i dalji razvoj putne infrastrukture, naglasio je Bojović u prvom delu razgovora, koji smo objavili u prošlom broju našeg lista.

Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Milana Bojovića, za održavanje javnih zelenih površina opredeljeno je 60 miliona dinara, što je garant da će u saradnji sa JKP “Gradsko zelenilo” nastaviti sa uređenjem i ulepšavanjem grada, uz sadnju velikog broja novih stabala na teritoriji čitavog grada.

– Za održavanje čistoće na površinama javne namene opredeljeno je 69 miliona dinara, u nameri da naš grad bude još čistiji i uređeniji. Uopšteno govoreći, smatram da smo nivo kvaliteta usluga svih komunalnih preduzeća podigli na viši nivo. Podrška Grada u nabavci mehanizacije i drugim segmentima dala je odlične rezultate, tako da ćemo svakako nastaviti da osnažujemo naša javno komunalna preduzeća. Zimska služba je odličan primer za to. Nabavkom mehanizacije za javno komunalna preduzeća omogućili smo adekvatno reagovanje tokom snežnih padavina, što je i ove godine bio slučaj. U roku od deset časova po prestanku padavina, bili su očišćeni putevi i ulice koje su u programu zimskog održavanja – podsetio je Bojović.

Zahvaljujući izuzetno dobroj saradnji sa predsednicima saveta mesnih zajednica i čestim susretima na terenu, u cilju sagledavanja problema meštana, realizovali smo brojne projekte u svim mesnim zajednicama na teritoriji grada, kaže naš sagovornik i dodaje:

– Nastavljamo i ove godine sa aktivnostima na sređivanju objekata mesnih zajednica, seoskih kapela i grobalja, nasipanju nekategorisanih puteva, održavanju seoskih vodovoda i kopanju bunara, uređenju sportskih terena, otvaranju ambulanti… Za ove namene smo opredelili 92 miliona dinara, kao i dodatnih 2,5 miliona za opremanje domova kulture u mesnim zajednicama Mrčajevci i Prislonica, u cilju stvaranja što boljih uslova za organizaciju kulturnih manifestacija. Cilj nam je da i na seoskom području stvaramo bolje uslove za život svih naših sugrađana. U prethodnom periodu smo to pokazali, a ove godine nastavljamo sve što smo građanima obećali ili već započeli. Nastavljamo sa priključenjem seoskih mesnih zajednica na vodosisteme kojima upravljaju JKP “Vodovod” i “Moravac”, a gde to trenutno nije moguće, iskopaćemo bunare radi povećanja količine i kvaliteta postojećih izvorišta. Do sada smo na ovaj način rešili brojne probleme na seoskom području u više od 20 mesnih zajednica.

Prema rečma pomoćnika gradonačelnika, posebnu pažnju u ovoj godini imaće svi infrastrukturni projekti u Ovčar Banji. Za ove projekte Grad je dobio podršku kabineta premijerke i predsednika Republike Srbije.

– Ovo je prilika koju Ovčar Banja zaslužuje oduvek. Promocija Ovčarsko – kablarske klisure i brojni započeti projekti privukli su pažnju na ovaj neobrušeni biser srpskog turizma. Plan je da se do završetka radova na auto-putu do petlje “Pakovraće”, Ovčar Banja potpuno uredi i infrastrukturno opremi. Uvereni smo da će to probuditi interesovanje investitora za ulaganje i da će naš najveći turistički potencijal dobiti potpuno novo ruho. Prostorni plan područja posebne namene predela izuzetnih odlika “Ovčarsko – kablarska klisura“, koji smo usvojili u prethodnom periodu, najbolji je garant za očuvanje balansa između infrastrukturnog razvoja i očuvanja prirodnih lepota, kulturne i duhovne baštine i prirodnih lepota ovog kraja. Mi smo već započeli proceduru izmene Plana generalne regulacije Ovčar Banja, u cilju stvaranja uslova za realizaciju brojnih projekata, za koje je priprema projektne dokumentacije uveliko u toku, ili je završena – napominje Bojović.

U planu je nastavak izgradnje saobraćajnice od Ovčar Banje ka vidikovcu na Kablaru, rekonstrukcija postojeće saobraćajnice od puta za Šiljkovicu ka vidikovcu, uz proširenje i izgradnju parkinga za putnička vozila i autobuse. Parking u Međuvršju će biti asfaltiran i uređen, kao i privezište za plovila, kako bi turisti imali što bolje uslove za vožnju katamaranima Turističke organizacije Čačka.

– U centru Ovčar Banje, planirana je izgradnja prirodnjačkog centra sa parkingom za posetioce, izgradnja amfiteatra, kao i izgradnja rehabilitacionog centra. Sa JP „Železnice Srbije“ dogovorena je kompletna rekonstrukcija železničke stanice u Banji u prvoj polovini ove godine. Na ovčarskoj strani je u planu izgradnja paraglajding poletišta. Kruna svega bi trebalo da bude čišćenje jezera Međuvršje. Ovo je samo deo planiranih projekata, a izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, čije je projektovanje u toku, osnov su za razvoj hotelskih i drugih kapaciteta. Planovi su veoma ambiciozni i mi ćemo, kao i uvek do sada, učiniti sve kako bismo ovu priliku iskoristili na zadovoljstvo svih naših sugrađana, ali i sve većeg broja turista u Ovčarsko – kablarskoj klisuri – naglasio je Bojović.

Nela Radičević

PAMET I ZNANJE MLADIH, MAGNET ZA INVESTITORE

– Osnovni cilj je da stvorimo sve uslove da mladi u što većem broju ostanu da žive i rade u ovom gradu, a da se oni koji su otišli vrate. Sve veće interesovanje svetskih kompanija, kao što su kompanije “Vornjerk & Sohn” i “Wieland” dokaz su da smo postavili dobre temelje. Uz razvoj obrazovnih ustanova u našem gradu i proširenje njihovih kapaciteta, uz podršku Startap centra i Naučno tehnološkog parka, siguran sam da će pamet i znanje naših mladih sugrađana i ubuduće biti magnet za investitore, a njihov dolazak oslonac daljeg razvoja našeg grada i povećanja standarda svih naših sugrađana – kaže Milan Bojović.

OSAMDESET MILIONA ZA KVALITETNIJI PREVOZ

– Novina u ovoj godini je iznos od 80 miliona dinara namenjen za organizaciju javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika. Grad je do sada obezbeđivao sredstva za besplatan prevoz pojedinih kategorija stanovništva. Od ove godine, nakon sprovedenog postupka i izbora prevoznika za javno – privatno partnerstvo sa elementima koncesije, Grad će biti u prilici da u skladu sa potrebama utiče na izbor linija, redosled polazaka i na kvalitetniji javni prevoz u našem gradu. Uvereni smo da će ovo značajno uticati i na smanjenje saobraćajne gužve u gradu, a samim tim imati i pozitivan uticaj na zaštitu životne sredine – naglasio je naš sagovornik.