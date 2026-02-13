ПЕСМЕ КОЈЕ НИСУ ТЕШКЕ, А НОСЕ ИСТИНУ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРЕДСТАВЉЕНА ЗБИРКА ПОЕЗИЈЕ ТАТЈАНЕ В. КАЊЕВАЦ „ИЗМЕЂУ РЕДОВА“
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” недавно је била домаћин представљања збирке поезије „Између редова” ауторке Татјане В. Кањевац. Током школовања објављивала је прозу и поезију до завршетка студија стоматологије, након којих се посветила научном раду и усавршавању. Писању се вратила, како каже, као и многе њене колеге које су животном опсервацијом имале потребу да то и запишу, док се не вратимо знању и сазнању.
Татјана Кањевац је прву песничку књигу „Између редова“
издала на конкурсу за збирку поезије „Златни храст“, а роман „Излаз“, који је
на Деретином конкурсу ушао у најужи избор, управо излази из штампе. Збирка
„Песме кад се не сме и реч више“ је у фази издавања. Према речима Ненада
Глишића, писца и преводиоца који је водио програм, збирка „Између редова” је
животна књига:
– Она није исповедна, већ је сажимање озбиљног животног искуства и дубинско разумевање односа међу људима и односа према речима. Ово је поезија која проистиче из живота, аутентичан ауторски глас за читаоца који воли савремену поезију.
ЖИВОТ ЈЕ УВЕК МОТИВАЦИЈА
Татјана Кањевац живи и ради у Крагујевцу, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Универзитету у Београду, специјализирала дечју и превентивну стоматологију, а касније одбранила докторат из поља медицинских наука. Као један од оснивача Стоматолошког одсека, била је професорка на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Изабрана је за члана Академије медицинских наука 2024. године. Објављивала је уџбенике и многе цитиране научне радове у водећим међународним часописима. Ауторка пише о животу, породици, колегама и природи, вешто спајајући медицину и писану реч. А за „Чачански глас“ каже да медицина и писање нису неспојиви, напротив:
– То није чудно, много је лекара који су се бавили писањем. У сусрету са реалношћу и животом имате потребу да се писањем растеретите, као што су то чинили Јован Јовановић Змај, Лаза Лазаревић… а једно од мојих првих великих открића у младалачком периоду био је Миодраг Павловић, да и не наводим примере из светске књижевности. Потребно је да се на неки начин изразимо, да поделимо и патњу и лепоту коју људи доживљавају. Писање ми даје снагу, а истовремено је и бег из свакодневице и начин да дате свој суд. Поезија нађе свој пут. Драго ми је да су моје песме читаоцу блиске. Нису тешке, а ипак носе истину – рекла је Татјана Кањевац, наглашавајући да је увек живот мотивација, односно обе стране медаље – и лепо и ружно.
Према речима ауторке, „поезија највише има смисла када се подели и када прострује све емоције“, што карактерише њену збирку, тако да је публика уживала у читању одабраних песама.
ДУБОКА ИНТРОСПЕКЦИЈА И РЕФЛЕКСИЈА О САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ
– Збирка песама „Између редова“ нуди дубоку интроспекцију и рефлексију о савременом друштву и животу у његовим најсуровијим облицима. Кањевац вешто користи слике и метафоре које чине песме пуним емоција, а истовремено упућују на критику наше свакодневице кроз коју пролазимо несвесни опасности и губитака. Стихови као што су „Намрачена у грч обучена“ и „Живим праћена, незбринута слободом и језом мусавих камера и зрикавих посматрача нељудских“ позивају на размишљање о данашњем животу под сталним надзором и губитку слободе коју носи свеприсутна технологија. Песникиња се бави идејом како нас друштво гура у стање пасивности, као у стиху „Тако журни, превидимо да смо некако пропали са њима“ – написао је Милош Тома на последњој корици збирке.
Илустраторка збирке Јелена Јанковић својим радовима је допунила сензуалност стилова садржаних у књизи својим цртежима.
Н. Р.
КИШНИЦА
Спуштала се тихо,
дуго, милозвучно,
скупљена да натапа и храни
здрава и јасна
топла исталожена мисао.
Чека да се умијем.
НЕМИНОВНОСТИ
Сваког јутра Сунце изађе.
Неко се можда роди, неко умре.
Котрља се земља
Тањира својим жрвњем у круг.
Ништа се неће десити што било није.
Надамо се.
Да смо будни.
Свако ће обући неко одело,
погледати се у огледало и отићи у свој дан.
Нека не буде велико то одело.
Таман је мера за људе.