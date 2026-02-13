Више јавно тужилаштво у Чачку огласило се поводом смрти мушкарца (38), преминулог након операције крајника

САОПШТЕЊЕ за јавност Вишег јавног тужилаштва у Чачку поводом смрти тридесетосмогодишњег мушкарца, који је преминуо после операције крајника у Општој болници Чачак, преносимо у целости:
„У вези појачаног интересовања јавности поводом догађаја када је након операције крајника у Општој болници у Чачку, преминуo мушкарац стар 38 година, обавештавамо јавност да је Више јавно тужилаштво у Чачку наложило да се обави обдукција тела преминулог, као и да је Полицијској управи у Чачку поднело захтев за прикупљање потребних обавештења ради утврђивања свих околности у вези наведеног догађаја, након чега ће бити одлучено о даљем току поступка.“