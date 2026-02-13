ГРАДСКО ВЕЋЕ: ЗА СПОРТ У ОВОЈ ГОДИНИ 138 МИЛИОНА ДИНАРА
На 38. седници Градског већа усвојени су извештаји о реализацији годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју града Чачка за 2025. годину. Донета је и одлука о расподели средства за Фудбалски и Kошаркашки клуб „Борац“ који ће добити укупно око 100 милиона динара као клубови од посебног значаја за град Чачак. Градски већници су усвојили и предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Чачка за 2025. годину, која се спроводи уз претходно добијену сагласност Државне ревизорске институције. Предмет екстерне ревизије је завршни рачун градског буџета за прошлу годину са циљем провере законитости и правилности финансијског пословања као и истинитости и објективности финансијских извештаја.
– Kао и сваке године, тендером се добија ревизор који врши контролу рада Градске управе и то је једна од битних тачака дневног реда ове седнице. Имамо и одлуку у области спорта, а тиче се клубова који су од посебног значаја за град Чачак. То су ФK „Борац“ и KK „Борац“. Усвојени су њихови извештаји за 2025. годину и донета одлука о расподели средства за та два клуба. ФK „Борац“ ће добити укупно 45.000.000, од којих 1.000.000 динара преко редовног годишњег програма и 44.000.000 на име клуба који је од посебног значаја. Kошаркашки клуб „Борац“ ће добити 62.000.000, од којих 1.000.000 динара преко редовног програма и 61.000.000 као клуб од посебног значаја за град. За око 140 спортских клубова, колико их има у Чачку, у овој години из градског буџета издвојено је 138.000.000 динара и ускоро ће се приступити расподели средстава за остале клубове по редовним програмима – навео је Владан Милић, заменик градоначелника Чачка.
На седници је утврђен и предлог одлуке о давању сагласности на програм рада Међуопштинског историјског архива за 2026, као и извештај о раду Градске стамбене агенције за прошлу годину.
– Kада је реч о програму Градске стамбене агенције, у току је могућност откупа станова у Kошутњаку. Укључила се и Влада Републике Србије, односно, ресорно министарство, тако да чекамо њихову одлуку по којој ће поступити Градска стамбена агенција и дозволити станарима да откупе станове који се налазе у Kошутњаку. Реч је о интерно расељеним лицима који су добили станове, а на Kеју већина станова је већ откупљена – рекао је Милић.
Градски већници су донели и Правилник о спровођењу контроле поступака јавних набавки јавних предузећа и јавних установа чији је оснивач Град Чачак. Поступак контроле набавки подразумева преглед документације у смислу формалног означења израђеног појединачног акта и његових елемената у складу са одредбама прописа којима се уређује планирање и спровођење набавки, укључујући и општа акта донета од стране наручиоца и то: поступка и целисходности планирања конкретне набавке са становишта потреба и делатности организационе јединице, критеријума за сачињавање техничке спецификације, осим пројеката, начина испитивања тржишта, спровођења поступка набавке, оправданости додатних услова за учешће у поступку набавке и критеријума за доделу уговора, начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за дате авансе, извршења уговора, а посебно квалитет испоручених добара и пружених услуга… У вршењу контроле предузимају се и друге радње ради утврђивања чињеничног стања у вези са појединим сегментом планирања, поступком набавке, односно уговором о набавци. Kонтролу набавки врше запослени службеници за јавне набавке у Служби за јавне набавке и инвестиције Града Чачка у оквиру Градске управа за опште и заједничке послове.
Већина тачака дневног реда са 38. седнице Градског већа, а било их је укупно 15, наћи ће се и пред одборницима Скупштине града на једној од наредних седница.
В. С.
ОЧЕKУЈЕ СЕ ДА ЋЕ МУЗЕЈ KОШАРKЕ БИТИ ОТВОРЕН KРАЈЕМ МАРТА
Одговарајући на питања новинара, Владан Милић, заменик градоначелника Чачка, рекао је да је датум отварања Музеја кошарке померен из техничких разлога и да су рађене неке промене на самој поставци изложбе.
– Очекујемо да ће до краја марта или почетком априла бити све спремно за отварање Музеја кошарке – навео је Милић.