ГРАДСКО ВЕЋЕ: ЗА СПОРТ У ОВОЈ ГОДИНИ 138 МИЛИОНА ДИНАРА

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović smatra da su bivši fudbaleri Borca, štrajkom glađu koji su započeli ispred zgrade Uprave grada, izmanipulisani, dodajući da u tome vidi dosta politizacije. On je podsetio da Grad nikada nije bio osnivač nijednog sportskog kolektiva, već da se radi o udruženjima građana još od 1926. godine. “Grad Čačak sufinansira 152 sportska […]

