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ПЛАН ИСКЉУЧЕЊА ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

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(ВАРОШИЦА) – 15.8.2024. године од 00.00 до 16.8.2024. године до 06.00 часова;

– ГУЧА (ВАРОШИЦА) – 15.8.2024. године од 00.00 до 16.8.2024. године до 06.00 часова;

– СРЕДЊИ РТ – 15.8.2024. године од 23..00 до 16.8.2024. године до 06.00 часова;

– ЋЕБИЋИ – 15.8.2024. године од 23.00 до 16.8.2024. године до 06.00 часова;

– ЂЕРАЋ – 15.8.2024. године од 23.00 до 16.8.2024. године до 06.00 часова;

– КРСТАЦ – 15.8.2024. године од 23.00 до 16.8.2024. године до 06.00 часова;

– ТУРИЦА – 15.8.2024. године од 19.00 до 16.8.2024. године до 19.00 часова.

УКЉУЧЕЊЕ ВОДЕ

– ВЕЛЕС – укључење воде 16.8.2024. године у 07.00 часова;

-ПУХОВО – укључење воде вечерас у 19.00 часова;

– ЛИС – укључење воде вечерас у 19.00 часова.

Извор: Радио Д Лучани

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