ПЛАН ИСКЉУЧЕЊА ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

(ВАРОШИЦА) – 15.8.2024. године од 00.00 до 16.8.2024. године до 06.00 часова;
– ГУЧА (ВАРОШИЦА) – 15.8.2024. године од 00.00 до 16.8.2024. године до 06.00 часова;
– СРЕДЊИ РТ – 15.8.2024. године од 23..00 до 16.8.2024. године до 06.00 часова;
– ЋЕБИЋИ – 15.8.2024. године од 23.00 до 16.8.2024. године до 06.00 часова;
– ЂЕРАЋ – 15.8.2024. године од 23.00 до 16.8.2024. године до 06.00 часова;
– КРСТАЦ – 15.8.2024. године од 23.00 до 16.8.2024. године до 06.00 часова;
– ТУРИЦА – 15.8.2024. године од 19.00 до 16.8.2024. године до 19.00 часова.
УКЉУЧЕЊЕ ВОДЕ
– ВЕЛЕС – укључење воде 16.8.2024. године у 07.00 часова;
-ПУХОВО – укључење воде вечерас у 19.00 часова;
– ЛИС – укључење воде вечерас у 19.00 часова.
Извор: Радио Д Лучани