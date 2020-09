POČINJE KAMPANJA „TVOJ ZLATIBOR“ (VIDEO)

Nakon uspešne letnje sezone, Turistička organizacija Zlatibor pokreće kampanju „Tvoj Zlatibor“, sa ciljem da kroz pet video epizoda i tekstova, pokaže zlatiborske pejzaže, otkrije manje poznate destinacije i podseti na sadržaje i aktivnosti u kojima gosti najposećenije planine u Srbiji uživaju. Tokom kampanje biće organizovana i nagradna igra na Instagramu „Zašto volim Zlatibor“

Ribničko jezero

Pored dobro poznatih zlatiborskih lokaliteta, kampanja će prikazati i manje istražene delove srpske planinske lepotice, poput Ršumove pećine, crkve brvnare u Jablanici, vodopada u Semegnjevu. Ljubitelji prirode videće da se već na pet minuta od centra pružaju nepregledni pašnjaci i staze za šetnju, a oni koji traže mir saznaće gde ni u špicu sezone nema gužve, otkriva direktor Turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović.

Tornik

Dok smo snimali materijal za kampanju, upoznali smo turiste koji dolaze godinama unazad i bez problema biciklom prelaze trasu od centra do manastira Dubrava. Zabeležili smo nestvarne kadrove na putu do Uvca, manastira skrivenog u netaknutoj prirodi. Videli smo da se na Čigotu, pored iskusnih planinara, penju i porodice sa malom decom i uverili se da Zlatibor ima prelepe zalaske sunca. Sve ćemo to u narednih mesec dana predstaviti gostima koji vole našu planinu i onima koji će se u nju tek zaljubiti – najavljuje Živanović.



Kampanja će preneti i atmosferu iz nedavno otvorenog kaubojskog grada na Vodicama, Stopića pećine koja je ove godine srušila prošlogodišnji rekord po posećenosti, kao i sa lokaliteta koje turisti vole, Gostilja, Ribničkog jezera, Sirogojna, Tornika. Najmlađi će uživati u pogledu na dinosauruse iz Dino parka, a nešto stariji će saznati šta ih čeka ako odluče da se oprobaju u adrenalinskim aktivnostima, poput kartinga, zip lajna, vožnje kvadovima ili paraglajdinga.

-Trudimo se da turisti budu zadovoljni i želimo da svako nađe svoj deo Zlatibora. I sve ih pozivamo da učestvuju u našoj nagradnoj igri na Instagramu, koja uskoro počinje, i da nam kažu zašto vole Zlatibor – poziva Živanović.

Da gosti vole ovaj turistički centar, pokazuju i poslednji podaci Republičkog zavoda za statistiku po kojima je Zlatibor najposećenija srpska planina. Ni pandemija, ni velika rekonstrukcija centra koja se odvijala u prethodnom periodu, nisu sprečili turiste da uživaju na Zlatiboru.



Evidentirano je više od 490.000 noćenja na Zlatiboru od početka godine. Oko 128.000 turista posetilo je planinu od januara.

I. M.