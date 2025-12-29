Подељени пакетићи деци корисника Центра за социјални рад

У Културном центру Чачак данас су подељени празнични пакетићи за децу из породица које су корисници Центра за социјални рад. Приредбу за своје вршњаке припремили су полазници предшколских установа „Моје детињство“ и „Радост“. Поделу пакетића и свечаност организовао је Центар за социјални рад, у сарадњи са Градом Чачком.
– Дошли смо да подржимо овај скуп да бисмо на прави начин, као представници Града Чачка, показали бригу за најмлађе и социјално угрожено становништво. Желим да одам признање запосленима у Центру за социјални рад на организацији, а Град ће и у будуће подржавати овакве догађаје – изјавио је Милош Теофиловић, помоћник градоначелника за друштвене делатности.
Пакeтићи за децу из породица које су корисници Центра за социјални рад садрже слаткише и слане грицкалице. Они су знак пажње и показатељ бриге о најмлађома, каже Стефани Милосављевић Остојић, вршилац дужности директора Центра за социјални рад Чачак.
– Желимо да им предстојећи празници буду испуњени осмехом, топлином и радошћу. Деци показујемо да нису сама и заборављена. И то је потврда да је добро оно што радимо – сматра Стефани Молосављевић Остојић.
Она је захвалила Граду Чачку на подршци, као и предшколским установама „Моје детињство“ и „Радост“.