ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКA

БУДИМО ОДГОВОРНИ, САЧУВАЈМО ЖИВОТЕ!

Током новогодишњих и божићних празника на путевима широм Србије биће појачана контрола саобраћаја у циљу спречавања саобраћајних незгода и санкционисања несавесних и неодговорних возача, који представљају опасност на путевима, како за себе, тако и за друге учеснике у саобраћају.

– Пошто нам се ближе новогодишњи и божићни празници припадници Полицијске управе у Чачку ће у циљу унапређења безбедности, појачано контролисати учеснике у саобраћају с посебним акцентом на откривање и санкционисање прекршаја који су најчешћи узроци саобраћајних незгода, нарочито на државним путевима који гравитирају ка туристичким центрима и на подручју града. Посебне контроле биће усмерене на прекорачење брзине, некоришћење сигурносног појаса, вожњу под дејством алкохола и психоактивних супстанци, али ће се откривати и санкционисати и сви остали прекршаји –  рекла је Анђела Василијевић, вођа смене дежурне службе у СПИ Чачак.

С обзиром на то да нас наредних дана очекују ниске температуре и да је на путевима могуће стварање поледице, Василијевић је упутила апел учесницима у саобраћају, да поштују саобраћајне прописе и вожњу прилагоде условима пута.

– Апелујемо на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајне прописе и да одговорним понашањем допринесу безбедности саобраћаја на путевима. Подсећамо возаче да поштују ограничење брзине и користе сигурносни појас, а посебно да не возе уколико су пили алкохол – казала је Василијевић.

