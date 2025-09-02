Grad

Потписани уговори за пошумљавање за 28 градова и општина

Министарка заштите животне средине Сара Павков потписала је данас уговоре, на основу којих ће бити додељена средства за подршку пројектима пошумљавања и озелењавања у 28 локалних самоуправа у Србији.

За реализацију ових пројеката Министарство је ове године определило 112,3 милиона динара, као део укупних средстава, а за ову намену средства су добили градови и општине: Чачак, Јагодина, Зрењанин, Сомбор, Нови Сад, Врбас, Рашка, Коцељева, Кладово, Велико Градиште, Сремска Митровица, Кикинда, Шабац, Шид, Чајетина, Крагујевац, Медвеђа, Зајечар, Босилеград, Нови Пазар, Ниш, Сремски Карловци, Ариље, Врњачка Бања, Бачка Паланка, Тител, Крушевац и Трстеник.

Павков је нагласила да су ови пројекти од великог значаја, јер су део пакета мера за унапређење квалитета ваздуха.

– Веома сам задовољна пројектима који су пристигли на наш конкурс. На основу уговора које смо данас потписали, наставићемо са акцијама садње широм Србије. Министарство које водим из године у годину даје свој допринос кроз суфинансирање пројеката пошумљавања и озелењавања у градовима и општинама. Од 2020. године, кроз наше јавне конкурсе, Србија је богатија за 350.000 садница Трудићемо се да изађемо у сусрет свим локалним самоуправама које имају потребу да озелене или пошуме део своје територије. Ово је важна мера за бољи квалитет ваздуха, што је наш стратешки циљ – изјавила је Павков.

Павков је додала да ће Министарство наставити да пружа подршку и у наредним годинама, јер је то важна мера за унапређење квалитета ваздуха.

– Свако засађено стабло доприноси борби против климатских промена, спречава ерозију земљишта и побољшава квалитет ваздуха који удишемо. Посебно је важно повећати проценат зелених површина на територији Војводине, што смо и успели на начин што од укупног броја јединица локалних самоуправа које су добиле подршку за пројекте пошумљавања и озелењавања чак 35,7 одсто припада територији АП Војводине. Наставићемо да подржавамо пројекте пошумљавања и озелењавања, јер је очување природе наш генерацијски задатак за будућност – рекла је Павков.

Министарство заштите животне средине

