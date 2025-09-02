Dragačevo Projekti

ОД ЉУБАВИ ПРЕМА ТРУБИ ДО УСПЕШНОГ СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА

ЕТНО СТИЛ И ХРАНА ЛОКАЛНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Иако пореклом из Златиборског краја, из Прибоја, Милоје Удовичић читавог живота волео је звук трубе и Гучу. Из своје љубави према најпознатијој манифестацији посвећеној труби на Балкану, пре пола века отворио је кафану у срцу Гуче, и назвао је кафану „Златибор“. Своју љубав према драгачевском крају пренео је на своје потомке, па су се заједно упустили у причу о сеоском туризму и тако је настало сеоско туристичко домаћинство „Удовичић“.

  • Тата је био велики заљубљеник у Гучу, све што је имао уложио је ту. За живота, пропустио је само два Сабора, када су му преминули родитељи, био је укупно на 58 догађаја. Читава прича почела је давно, када је отац баш у центру Гуче, 1975. Године, отворио кафану, а 2009. године кренули смо са апартманима, отворили смо сеоско туристичко домаћинство „Удовичић“. Све је аутентично, у етно стилу и ушушкано – почиње причу ћерка Јелена Удовичић.

Јелена данас заједно са мајком и сестрама наставља и чува оно што је њен отац започео са пуно љубави.

  • У овај посао укључени смо сви, мајка, моје три сестре, наше породице, мужеви, деца и трудимо се да радимо најбоље што можемо. Никада нисмо помислили да одустанемо од овог посла, трудимо се да будемо бољи, усмеренији, посвећенији. Тренутно имамо малу децу, па је организација мало тежа, али временом ће све бити лакше. Много је лакше што смо сви укључени у овај посао, лакше је када имамо једни друге – прича Јелена.

Оно што краси ово сеоско туристичко домаћинство су љубазни домаћини. Иако нису из тог краја, овим вредним Прибојцима љубазност и гостопримство део су кућног васпитања. Ћилими, дрвени намештај дају посебну чар домаћинству, јер је етно стил нешто у чему и домаћи и страни гости уживају.

  • Сеоско туристичко домаћинство „Удовичић“ капацитета је 27 лежајева. Нашим гостима нудимо смештај и храну. Свака соба има своје купатило, грејање, интернет, иако је све у етно стилу, морамо пратити и потребе савременог туристе – рекла је Удовичић.

Када је реч о храни, домаћини се труде да гости једу искључиво здраве, домаће производе локалне производње.

  •  Базирамо се искључиво на домаћим специјалитетима. Ако су нам гости рецимо Словенци, онда су главна јела свадбарски купус и печење, а за доручак је обавезна хељдопита, то је оно што они највише воле. Сва храна је од локалних произвођача, домаће брашно, сир, кајмак, јаја, поврће, воће. Трудимо се спојимо сеоски туризам са домаћим произвођачима – истиче Удовичић.

Иако Драгачево највише живи за време великих манифестација, гости често долазе и ван њих.

  • Углавном, смештај издајемо за веће групе. Имамо наменске посете разних удружења из Словеније, то су, углавном, воћари, повртари, сточари. Долазе нам врло често и деца на рекреативне наставе, за спортске припреме. У Гучи имају спортске терене и добре услове. Они воле да спремају храну са мном, дружимо се са њима – каже саговорница „Чачанског гласа“.

Иако је сеоски туризам махом у експанзији, наша саговорница истиче, да се ситуација након Корона вируса још увек није вратила у пређашње стање, али да се нада да ће из године у годину бити све боља.

Уколикоелите да уживате у укусној храни и пријатном амбијенту, Јелену можете контактирати путем мејла: jelenaudovicic@yahoo.com или на број телефона 063/818-35-65

Виолета Јовичић

