Радови у засеоку Боблија у Горњим Бранетићима

Након само неколико дана од завршетка радова на асфалтирању некатегорисаног пута у засеоку Врановица, машине су се вратиле у Горње Бранетиће, спремне да наставе са радовима на путној инфраструктури.

– Као што сам и најавио, ова јесен биће пуна инфраструктурних радова. Оно што радимо у Горњим Бранетићима јесте асфалтирање 880 метара некатегорисаног пута, али имамо још лепих вести, више о два километра локалног пута радићемо у наредним данима. Јавне набавке су завршене, тако да смо спремно дочекали овај део сезоне. Све док нам временске прилике буду ишле на руку, наставићемо са радовима. За овај крај, пре свега за мештане Озрема и околине, очекујемо још добрих вести – рекао је председник општине Дејан Ковачеви.

Радове у Горњим Бранетићима изводе машине предузећа „АР ГРАДЊА“ Д.О.О. Београд, а уговорена вредност радова је 4.396.524 динара са ПДВ-ом.

