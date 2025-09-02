ВРЕМЕНСКА Фото: Планинац
СУНЧАНО И ТОПЛО, ДО 34 СТЕПЕНА

У Србији данас претежно сунчано и топло уз слаб и умерен јужни и југоисточни ветар. Минимална температура од 9 од 18 степени, док ће максимална бити до 34 степена.

Након сунчаног и топлог дана, увече се у Србији очекује постепено наоблачење.

Краткотрајни пљускови са грмаљивном могући су у ноћи између уторка и среде на северу земље.

Могућа главобоља

Неповољна биометеоролошка ситуација за хронично оболеле и осетљиве особе, саветује се опрез.

Од метеоропатских реакција очекивани су реуматски болови и главобоља.

РТС


