Одржан протест због постављања в. д. директора у ОШ „Филип Филиповић“

Како је раније најавио Синдикат образовања Чачак, данас је одржан протестни скуп испред Основне школе „Филип Филиповић“. Почео је одавањем поште жртвама пада надстрешнице у Новом Саду, а потом су окупљенима пружили подршку студенти, средњошколци, грађани који су пешачили од Гимназије до ОШ „Филип Филиповић“.
Према речима Горана Стојановића, представника Савета родитеља, са зебњом се чекао избор новог директора у ОШ „Филип Филиповић“, али су се обистиниле најцрње слутње. Избор је уследио, после после пензионисања претходне директорке Славице Лужанин.
– За в. д. директора је изабрана Тијана Петрић која је добила подршку само два члана колектива школе. Не желимо да верујемо да је оваква одлука министра просвете политичка. Зашто није постављен професор Чедомир Сандић кога је подржала већине својих колега? Сматрамо да је било логично да у прелазном периоду руководи особа која познаје ситуацију у школи, познаје своје колеге, као и нашу децу и да мирно сачекамо избор новог директора. Овако ће упознавање в. д. директорке са колегама и текућим питањима у школи протећи у затегнутој атмосфери… – подсетио је Стојановић на саопштење Школског одбора, поводом избора в. д. директора у школи „Филип Филиповић“.
Председник Синдиката образовања Чачак Александар Винић напоменуо је да су разлог протестних окупљања и актуелна дешавања у просвети. Како је рекао, синдикалци неће остати неми ни на отказе, дисциплинске поступке, или прекидање радних уговора наставницима који су подржали студентске протесте.
– Питамо се чему служе изјашњавање наставника и школских одбора, ако министар по својој вољи бира директоре. Слична ситуација недавно се догодила и у Машинско-саобраћајној школи у Чачку. За новопостављену директорку у школи „Филип Филиповић“ гласала су само два члана колектива од 50 и више запослених. Недопустиво је и не можемо да дозволимо да добијају отказе наставници који су подржали студентске протесте, да против њих буду покретани дисциплински поступци или прекинути радни уговору, уколико немају стално запослење. Данас је почела нова школска година, бићемо са својим ђацима у учионицама или на улици – изјавио је Винић.
Представник Савета родитеља изјавио је нова в. д. директорка јутрос дочекала ђаке прваке. Како је рекао, тај догађај у Основној школи „Филип Филиповић“ није протекао у свечаној атмосфери као претходних година.