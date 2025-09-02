Поклони Црвеног крста и дарежљивих људи

Полазак у школу, 1. септембра, деци из материјално угрожених породица додатно су улепшали Црвени крст Чачак и хумани људи. Подељено им је 13 ранаца и то није једино изненађење. У њима су се налазиле свеске, пернице, као и све што им је неопходно за часове ликовног. Истог дана, у Школи за основно и средње образовање „1. новембар“ такве поклоне је добило деветоро првака.
– Ранчеви и школски прибор купљени су од прилога које су грађани убацивали у касице Црвеног крста. Распоређене су на различитим местима у граду. Захваљујем свима и позивам све грађане да од кусура у продавницама, одвоје 10, 20 динара да бисмо могли да спроводимо овакве хуманитарне активности. Од тог новца, набављен је и неопходнан прибор за креативне и едукативне радионице које ће похађати деца из, такозваних, маргинализованих група. Доста тога може да се купи од новца из касице – напоменула је Наташа Цвијовић, секретарка Црвеног крста Чачак.
За шест месеци, грађани су у касицама Црвеног крста оставили око 240 хиљада динара. Од тог новца купљени су квалитетни ранчеви, шивени од доброг и чврстог материјала. И прибор који ће деца користити је трајнији и квалитетнији.