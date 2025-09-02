СОФИЈА ПОЛЕДИЦА, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”
Да је образовање расадник разнородног и драгоценог у оквиру којег човек уистину постане свестран, својим школским и ваншколским постигнућима потврђује Софија Поледица, ђак генерације Основне школе „Филип Филиповић”. О успеху за који су заслужне сопствене жеље удружене са истрајношћу, али и упориштима из којих је црпела неопходна знања и врлине, петнаестогодишња девојчица достојанствено сведочи.
Софија Поледица је ученик који поседује вишеструки таленат за многе предмете. Ђак генерације ОШ „Филип Филиповић” отпочела је свој такмичарски стаж још у првом разреду, уз подршку учитељице Јелене Вемић. Годинама је освајала републичке и међународне награде на такмичењу Друштва математичара „Кенгур без граница”, те су се тако низали: у првом разреду 2. место на међународном и финалном нивоу такмичења, у другом разреду 3. место на међународном и финалном ниову, у трећем разреду 2. место на међународном нивоу и у четвртом разреду 1. место на међународном рангу такмичења. Финални ниво такмичења није постојао због пандемијске ситуације у земљи 2019. и 2020. године. У старијим разредима Софија наставља да ниже медаље заузимајући 1. мето на међународном и 2. место на финалном такмичењу, а ове школске године, у 2023. години осваја 2. место на међународном и финалном такмичењу „Кенгур без граница”. Досадашња постигнућа девојчице сведоче о тенденцији да негује такмичарски дух, љубав према науци, али и потребу да вршњацима укаже на свест о томе да се узори огледају у образовању које им нико не може одузети!
Само осврт на Софијине резултате у школској 2022/ 2023. години је изузетно садржајан, у 6. разреду је освојила: 1. место на Општинском такмичењу из математике, 1. место на Општинском такмичењу из физике, 1. место на Општинском такмичењу из технике и технологије (ракетно моделарство), 2. место на Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, 1. место на Окружном такмичењу из физике, 1. место на Окружном такмичењу из технике и технологије, 2. место на Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе, 2. награда на Међународној математичкој смотри „Кенгур без граница”, 3. место на Окружном такмичењу из математике, 2. награда на Републичком такмичењу из физике, учешће на Републичком такмичењу из технике и технологије.
Директор школе Славица Лужанин навела је да су овакав успех ученици у школи и бројна такмичења на којима је завредела запажене резултате у неколико година уназад реткост, драгоценост.
ВАЖНОСТ ТРУДА И ПОДРШКЕ
Изузетну подршку током школовања Софији су пружали родитељи и млађи брат. Истиче да помоћ и подршка од најмилијих је одувек била најзначајнија за све њене школске дане, успехе или тешкоће.
Како би описала свој ток школовања од првог до четвртог разреда?
‒ Радовала сам се поласку у школу, па није представљао препреку. Волела сам математику у млађим разредима и радо сам ишла на такмичења у тој области – истакла је ученица.
Након завршеног пријемног испита и одличних резултата које је постигла одлучила је да упише Гимназију. Природно-математички смер је логичан одабир након обиља награда и диплома које је постигла вредна ученица.
Успеху претходе воља, рад и труд, али и подршка. Да ли је неко био заслужан за твоју сигурност ка путу успеха, ко ти је пружао речи охрабрења?
‒ Подршка су ми били наставници који су ме спремали за такмичења, међу њима и разредна која је представљала највећу подршку – посведочила је ученица.
Софијин разредни старешина Снежана Ђурђевић, професор физике истиче да је задовољство бити подршка ученици и њен пратилац на оваквом путу који је себи широко отворила!
И ПРИРОДНЕ, И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ – ПОТВРДА СВЕСТРАНОСТИ
Низале су се и године у којима си стасавала ближе циљу, опредељењу за које си се усмерила још ближе природним наукама. Како је то изгледало у старијим разредима, каква су била твоја интересовања?
‒ У петом разреду, највише су ме интересовали енглески језик и техника и технологија, а касније физика и хемија. Заволела сам хемију на почетку седмог разреда и трудила сам се да научим што више – навела је Софија.
ЉУБАВ ПРЕМА МАТЕМАТИЦИ
Која такмичења и освојена места посебно истичеш?
‒ Најдража такмичења су ми „Кенгур без граница”, такмичење из хемије и физике. Ишла сам на такмичење „Кенгур” од првог до осмог разреда, заједно са братом након његовог поласка у школу ‒ истакла је ученица.
Софија и Андрија Поледице, брат и сестра, у Основну школу „Филип Филиповић” доносе награде откад су отпочела математичка такмичења у млађим разредима! Како је ученица навела, примарна подршка су им отац и мајка, а таленат и љубав према овој природној науци наслеђују управо од мајке Биљане Поледице, професора математике!
ДРУЖЕЊЕ, ИСТРАЈНОСТ И ВИШИ ЦИЉЕВИ
За успех и лепоту такмичења коју је осетила од најранијих школских дана сматра важним и тренутак дружења. На такмичењу из физике је упознала другарице са којима се и даље дружи, размењује савете, мишљења, дане у којима стасавају ка следећим важним корацима. Ученик је који је знао одговоре на сва питања, спремно је ишчекивала сваки захтев, а тренутке ван школских клупа проводила је у дружењу и размењивању речи подршке или пружања помоћи својим другарима.
Које су поруке за будуће генерације основаца којима је знање и образовање било важно као теби?
‒ Битно је трудити се и не одустајати од свог циља чак и када наиђемо на препреке – поручила је Софија Поледица, ученица која ће и у Гимназији наставити да знањем, осмехом, скромношћу и добротом плени.
О Софији ће трајно сведочити једна ђачка књижица и нијансе жутих сведочанстава. Она ће свој успех тек исписати како математичарским изазовима, тако и, можда, пројектима, истраживањима, научним радовима. Важна су надахнућа и врлине које ова девојчица негује и кроз свој успех успева да отелотвори!
Милица Матовић