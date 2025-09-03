ПРЕ ПОДНЕ СУНЧАНО, ПОПОДНЕ КИША

Претежно сунчано јутро у Србији након којег ће бити потребни кишобрани. У појединим деловима земље нестабилно са локалним пљусковима и грмљавином. Температура до 29 степени.
Средином дана у југозападним, а затим и у осталим пределима нестабилно са локалним пљусковима и грмљавином уз слаб и умерен западни и северозападни ветар.
У зони премештања хладног фронта преко нашег подручја, локално се очекује већа количина падавина за кратко време, град и краткотрајно јак и олујни ветар.
Опрезност услед очекиваног утицаја биометеоролошкe ситуације
Особама са срчаним обољењима и астматичарима се саветује опрезност услед очекиваног утицаја биометеоролошкe ситуације. Променљиво расположење, поспаност и главобоља су могући код метеоропата. Неопходан је додатан опрез учесницима у саобраћају.
РТС