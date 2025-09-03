невреме, фото: М. М.
Društvo

ПРЕ ПОДНЕ СУНЧАНО, ПОПОДНЕ КИША

admin Komentara (0)

Претежно сунчано јутро у Србији након којег ће бити потребни кишобрани. У појединим деловима земље нестабилно са локалним пљусковима и грмљавином. Температура до 29 степени.

Средином дана у југозападним, а затим и у осталим пределима нестабилно са локалним пљусковима и грмљавином уз слаб и умерен западни и северозападни ветар. 

У зони премештања хладног фронта преко нашег подручја, локално се очекује већа количина падавина за кратко време, град и краткотрајно јак и олујни ветар.

Опрезност услед очекиваног утицаја биометеоролошкe ситуације

Особама са срчаним обољењима и астматичарима се саветује опрезност услед очекиваног утицаја биометеоролошкe ситуације. Променљиво расположење, поспаност и главобоља су могући код метеоропата. Неопходан је додатан опрез учесницима у саобраћају.

РТС

Slične Vesti

Foto: Sladjana Belić
Društvo

Након кратког предаха враћају се врели дани

G. D.

Након кратког предаха враћају се врели дани, другог дана викенда до 37 степени Викенд у Србији сунчан и постепено топлији. Струјање ваздуха са југозапада подиже дневну температру за пет степени. Јутро свеже, од 13 до 18, највиша дневна од 31 до 34 степена. Дуваће слаб до умерен ветар, југоисточни. У Београду први дан викенда умерено топао. […]
Društvo

U Prislonici pukla vodovodna cev

G. D.

U Prislonici je došlo do pucanja vodovodne cevi, u naselju nema vode. Kvar će biti saniran u toku prepodnevnih časova i snabdevanje vodom normalizovano.U Donjoj Trepči se nastavljaju izvođački radovi na prikljičenju na vodovodnu mrežu.U Ulici Svetozara Markovića, kod broja 60, radiće se na priključenju stambeno – poslovnog objekta. Moguće je kratkotrajno redukovanje u snabdevanju […]

Фото: Г. Д.
Društvo Grad

РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЈАШЕ ПРОДАНОВИЋА И БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БИЋЕ ПУШТЕНА У САОБРАЋАЈ У ПЕТАК

G. D.

Јавно предузеће „Градац“ ОБАВЕШТАВА ВОЗАЧЕ И ДРУГЕ УЧЕСНИКЕ У САОБРАЋАЈУ ДА ЋЕ РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЈАШЕ ПРОДАНОВИЋА И БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БИТИ ПУШТЕНА У САОБРАЋАЈ У ПЕТАК 25. НОВЕМБРА, У ПОПОДНЕВНИМ САТИМА.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.