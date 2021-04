Češki grad Olomouc je od 5. do 11. avgusta bio domaćin profesionalnog turnira za teniserke, čiji je nagradni fond iznosio 15.000 dolara, tzv. fjučers. Na njemu je učestvovala naša sugrađanka Jana Bojović i zabeležila, do sada, najveći uspeh u karijeri, jer je uspela da stigne do polufinala. Janin uspeh je još veći kada se uzme […]

